Радмановац дисквалифицирован за неприличный жест игрокам «Зенита»

Во время церемонии награждения 27-летний серб, сидя на газоне, несколько раз показал средний палец в сторону празднующих игроков «Зенита». Позднее футболист записал в соцсетях видео, где принес извинения и объяснил, что показал этот жест своему другу и защитнику «Зенита» Страхине Эраковичу.

«После окончания матча во время награждения “Зенита” футболист сидел на поле и показывал оскорбительный жест в адрес соперника. Установить, в отношении кого конкретно, было нельзя. Он присутствовал на заседании по видео. Подтвердил, что жест был, принес извинения. Сказал, что показывал Эраковичу.



Ему было сказано, что это стадион, на котором были две команды, зрители, женщины, дети, поэтому показывать такой жест непозволительно. Футболист признал, что был неправ. Наказание — дисквалифицирован на два матча Кубка России. Один — реальное исполнение, один — условно. Также штраф 50 тыс. рублей. Установлен испытательный срок — один год», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.