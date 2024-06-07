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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Радмановац дисквалифицирован за неприличный жест игрокам «Зенита»

КДК РФС дисквалифицировал защитника «Балтики» Николу Радмановаца за неприличный жест в сторону игроков «Зенита» после финального матча Кубка России. Об этом сообщает РИА Новости.

Балтика
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Во время церемонии награждения 27-летний серб, сидя на газоне, несколько раз показал средний палец в сторону празднующих игроков «Зенита». Позднее футболист записал в соцсетях видео, где принес извинения и объяснил, что показал этот жест своему другу и защитнику «Зенита» Страхине Эраковичу.

КДК дисквалифицировал 27-летнего серба на два матча Кубка России (один — условно) и обязал выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

«После окончания матча во время награждения “Зенита” футболист сидел на поле и показывал оскорбительный жест в адрес соперника. Установить, в отношении кого конкретно, было нельзя. Он присутствовал на заседании по видео. Подтвердил, что жест был, принес извинения. Сказал, что показывал Эраковичу.

Ему было сказано, что это стадион, на котором были две команды, зрители, женщины, дети, поэтому показывать такой жест непозволительно. Футболист признал, что был неправ. Наказание — дисквалифицирован на два матча Кубка России. Один — реальное исполнение, один — условно. Также штраф 50 тыс. рублей. Установлен испытательный срок — один год», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Радмановац выступает за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел за калининградцев 30 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Серб имеет действующий контракт с клубом на следующий сезон.

Балтика
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
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