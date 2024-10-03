Игрушечный вертолет атаковал Вендела во время матча с «Акроном»: видео

По информации журналиста Ивана Карпова, вертолет запустили четыре 16-летних школьника. Они по частям пронесли игрушку на стадион и собрали ее уже непосредственно на стадионе. Так как вертолет практически полностью состоял из пластиковых элементов, школьники смогли беспрепятственно пройти с ним на стадион, успешно миновав металлодетекторы.