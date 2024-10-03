Игрушечный вертолет атаковал Вендела во время матча с «Акроном»: видео

В добавленное к первому тайму время игрушка врезалась в полузащитника «Зенита» Вендела, однако бразилец участвовал в игровом эпизоде и не придал инциденту большого внимания.
Со всей серьезностью к ситуации отнесся его одноклубник Дмитрий Чистяков — он отогнал других игроков от летательного аппарата, предполагая, что на нeм могла быть взрывчатка. Позднее игрушку убрал с поля один из сотрудников службы безопасности стадиона.
По информации журналиста Ивана Карпова, вертолет запустили четыре 16-летних школьника. Они по частям пронесли игрушку на стадион и собрали ее уже непосредственно на стадионе. Так как вертолет практически полностью состоял из пластиковых элементов, школьники смогли беспрепятственно пройти с ним на стадион, успешно миновав металлодетекторы.
Подростки были задержаны после игры, однако после допроса их отпустили. Как сообщает телеграм-канала Mash, подростки запустили вертолет в честь дня рождения. На двух участников компании выписали протоколы за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований. Их родителям может грозить штраф до 20 тыс. рублей.
Благодаря победе «Зенит» досрочно выиграл группу D и обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Вторую путевку между собой разыграют «Акрон» и «Рубин».
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл. В субботу, 5 октября, сине-бело-голубые дома сыграют с «Оренбургом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.