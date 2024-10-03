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Игрушечный вертолет атаковал Вендела во время матча с «Акроном»: видео

Болельщики запустили радиоуправляемый вертолет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге во время матча Кубка России между «Зенитом» и «Акроном» (5:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

В добавленное к первому тайму время игрушка врезалась в полузащитника «Зенита» Вендела, однако бразилец участвовал в игровом эпизоде и не придал инциденту большого внимания.

Со всей серьезностью к ситуации отнесся его одноклубник Дмитрий Чистяков — он отогнал других игроков от летательного аппарата, предполагая, что на нeм могла быть взрывчатка. Позднее игрушку убрал с поля один из сотрудников службы безопасности стадиона.

По информации журналиста Ивана Карпова, вертолет запустили четыре 16-летних школьника. Они по частям пронесли игрушку на стадион и собрали ее уже непосредственно на стадионе. Так как вертолет практически полностью состоял из пластиковых элементов, школьники смогли беспрепятственно пройти с ним на стадион, успешно миновав металлодетекторы.

Подростки были задержаны после игры, однако после допроса их отпустили. Как сообщает телеграм-канала Mash, подростки запустили вертолет в честь дня рождения. На двух участников компании выписали протоколы за грубое нарушение правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований. Их родителям может грозить штраф до 20 тыс. рублей.

Благодаря победе «Зенит» досрочно выиграл группу D и обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Вторую путевку между собой разыграют «Акрон» и «Рубин».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл. В субботу, 5 октября, сине-бело-голубые дома сыграют с «Оренбургом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Зенит
5:1
Первый тайм: 3:0
Акрон
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
2.10.2024, 21:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Педро)
6′
Виктор Гимарайнс Артур
(Маркус Вендел)
13′
Виктор Гимарайнс Артур
(Андрей Мостовой)
43′
Александр Соболев
(Густаво Мантуан)
61′
Андрей Мостовой
87′
Акрон
Владимир Москвичев
90+2′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
9
Виктор Гимарайнс Артур
4
Юрий Горшков
46′
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
64′
67
Максим Глушенков
8
Маркус Вендел
46′
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
5′
64′
79
Дмитрий Васильев
24
Педро
39′
46′
31
Густаво Мантуан
Акрон
1
Сергей Волков
19
Марат Бокоев
22
Никита Баранок
23
Боян Димоски
65
Владимир Москвичев
25
Шерзод Эсанов
79′
99
Иван Тимошенко
10
Максим Палиенко
64′
20
Артур Галоян
17
Солтмурад Бакаев
64′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
71
Дмитрий Пестряков
46′
80
Вячеслав Бардыбахин
46′
81′
13
Мавис Чибота
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Кубок России: результаты и календарь