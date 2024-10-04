КДК дисквалифицировал тренера «Торпедо» на три матча Кубка России

25 сентября в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России московское «Торпедо» обыграл «КАМАЗ» со счетом 2:1. В концовке матча главный тренер черно-белых Олег Кононов выбежал на поле и толкнул футболиста «КАМАЗа», который до этого жестко сыграл против игрока «Торпедо». За это Кононов получил красную карточку.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дал оценку действиям Кононова в этом матче.
«Кононов признал агрессивное поведение. Приняли решение дисквалифицировать его на три матча Кубка России. Один матч реальной санкции, два — условно. Испытательный срок — один год. Он может подать апелляцию», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.
16 октября «Торпедо» сыграет в 1/16 финала Пути регионов Кубка России с калининградской «Балтикой». После 12 туров «Торпедо» с 22 очками идет на втором месте в турнирной таблице Первой Лиги, отставая на 2 очка от тульского «Арсенала».
58-летний Кононов возглавляет «Торпедо» с января 2024 года. Ранее специалист занимал пост главного тренера четырех команд Российской Премьер-лиги — «Краснодара», «Ахмата», тульского «Арсенала» и московского «Спартака».