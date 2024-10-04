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КДК дисквалифицировал тренера «Торпедо» на три матча Кубка России

Олег Кононов наказан за агрессивное поведение.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

25 сентября в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России московское «Торпедо» обыграл «КАМАЗ» со счетом 2:1. В концовке матча главный тренер черно-белых Олег Кононов выбежал на поле и толкнул футболиста «КАМАЗа», который до этого жестко сыграл против игрока «Торпедо». За это Кононов получил красную карточку.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дал оценку действиям Кононова в этом матче.

«Кононов признал агрессивное поведение. Приняли решение дисквалифицировать его на три матча Кубка России. Один матч реальной санкции, два — условно. Испытательный срок — один год. Он может подать апелляцию», — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

16 октября «Торпедо» сыграет в 1/16 финала Пути регионов Кубка России с калининградской «Балтикой». После 12 туров «Торпедо» с 22 очками идет на втором месте в турнирной таблице Первой Лиги, отставая на 2 очка от тульского «Арсенала».

58-летний Кононов возглавляет «Торпедо» с января 2024 года. Ранее специалист занимал пост главного тренера четырех команд Российской Премьер-лиги — «Краснодара», «Ахмата», тульского «Арсенала» и московского «Спартака».

КАМАЗ
1:2
Первый тайм: 0:1
Торпедо
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 4-й раунд
25.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Олег Кононов
Голы
КАМАЗ
Сурхайхан Абдуллаев
59′
Торпедо
69794
35′
Виталий Шитов
51′
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
КАМАЗ
Торпедо
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