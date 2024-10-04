КДК дисквалифицировал тренера «Торпедо» на три матча Кубка России

25 сентября в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России московское «Торпедо» обыграл «КАМАЗ» со счетом 2:1. В концовке матча главный тренер черно-белых Олег Кононов выбежал на поле и толкнул футболиста «КАМАЗа», который до этого жестко сыграл против игрока «Торпедо». За это Кононов получил красную карточку.