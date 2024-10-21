Вера Опейкина обслужит матч «Оренбург» — «Химки» в Кубке России

Помогать Опейкиной будут ассистенты Денис Петров и Альмир Хатмуллин, резервный судья — Ранэль Зияков. За VAR будут отвечать Сергей Цыганок и ассистент Алексей Сухой.
В этом сезоне 35-летняя Опейкина отработала матч 4-го группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Акрон» — «Факел» (2:0), а также обслужила две игры в Первой лиге.
22 октября (вторник)
«Факел» — «Зенит»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Валентин Мурашов, Артем Перов; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Виталий Мешков, AVAR — Александр Машлякевич; инспектор — Эдуард Малый.
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Максим Ковалев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Сергей Карасев, AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Александр Гончар.
ЦСКА — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Сергей Каруненко, Михаил Шпильфогель; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Сергей Иванов, AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Владимир Казьменко.
23 октября (среда)
«Оренбург» — «Химки»: судья — Вера Опейкина; помощники судьи — Денис Петров, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Сергей Цыганок, AVAR — Алексей Сухой; инспектор — Николай Иванов.
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Егор Егоров; помощники судьи — Адлан Хатуев, Андрей Филипкин; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Кирилл Левников, AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Андрей Бутенко.
«Акрон» — «Рубин»: судья — Артем Любимов; помощники судьи — Дмитрий Жвакин, Руслан Шекемов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Василий Казарцев, AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Виктор Кулагин.
«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Евгений Буланов, AVAR — Роман Галимов; инспектор — Юрий Баскаков.
24 октября (четверг)
«Крылья Советов» — «Динамо» Москва: судья — Ян Бобровский; помощники судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Маликов; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Роман Сафьян, AVAR — Павел Кукуян; инспектор — Олег Соколов.