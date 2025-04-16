Матч «Зенит» — «Ростов» 16 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Зенит» на групповом этапе выиграл свою группу, «Ростов» оказался в квартете вторым вслед за «Локомотивом». В четвертьфинале Пути РПЛ «Зенит» дважды обыграл «Ахмат» (3:0 и 2:1), а «Ростов» также в обеих встречах оказался сильнее «Спартака» (1:0 в Москве и 2:1 дома). В первом полуфинальном матче 12 марта в Ростове-на-Дону петербуржцы добились победы со счетом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил Матео Кассьерра.