Матч «Зенит» — «Ростов» 16 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 18:00 мск на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр встречи — Виталий Мешков (Дмитров) В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Зенит» на групповом этапе выиграл свою группу, «Ростов» оказался в квартете вторым вслед за «Локомотивом». В четвертьфинале Пути РПЛ «Зенит» дважды обыграл «Ахмат» (3:0 и 2:1), а «Ростов» также в обеих встречах оказался сильнее «Спартака» (1:0 в Москве и 2:1 дома). В первом полуфинальном матче 12 марта в Ростове-на-Дону петербуржцы добились победы со счетом 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил Матео Кассьерра.
Победитель противостояния в двухматчевом финале Пути РПЛ сыграет с лучшей командой из пары ЦСКА — «Динамо» (Москва) за выход в финал всего турнира. Проигравший отправится в полуфинал Пути регионов, где его уже ждет столичный «Локомотив».
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Букмекеры считают хозяев явными фаворитами матча. На победу «Зенита» можно поставить с коэффициентом 1,67, успех «Ростова» оценивается в 5,00, ничья умножит ставку на 4.10. Еще меньше сомнений у специалистов относительно выхода в следующий раунд Пути РПЛ: коэффициент на «Зенит» составляет всего 1,08, а на «Ростов» — 7,80.