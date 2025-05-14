Матч ЦСКА — «Зенит» 14 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В нынешнем розыгрыше соревнования «Зенит» и ЦСКА выиграли свои группы в Пути РПЛ. «Зенит» выиграл пять матчей из шести, и один раз уступил в серии пенальти «Акрону», а ЦСКА победил в основное время в четырех матчах, по пенальти обыграл «Пари НН» дома и уступил в гостях «Краснодару» (0:1). В плей-офф «Зенит» выиграл все матчи сначала с «Ахматом» (3:0, 2:1), а затем с «Ростовом» (1:0, 2:0). ЦСКА преодолел барьеры в виде «Рубина» (0:0, 3:0) и столичного «Динамо» (2:1, 0:0).