Матч ЦСКА — «Зенит» 14 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена». Главный арбитр встречи — Виталий Мешков (Дмитров) В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
В первой игре, 30 апреля на «Газпром Арене», со счетом 2:0 победили действующие обладатели Кубка России. Голами в составе «Зенита» отметились Матео Кассьерра и Андрей Мостовой (с пенальти).
Год назад «Зенит» и ЦСКА встречались в Кубке России на этой же стадии. Оба матча завершились вничью (1:1 и 0:0), а в серии пенальти точнее оказались игроки «Зенита» (5:4). Впоследствии петербургский клуб забрал трофей, победив в Суперфинале калининградскую «Балтику».
В нынешнем розыгрыше соревнования «Зенит» и ЦСКА выиграли свои группы в Пути РПЛ. «Зенит» выиграл пять матчей из шести, и один раз уступил в серии пенальти «Акрону», а ЦСКА победил в основное время в четырех матчах, по пенальти обыграл «Пари НН» дома и уступил в гостях «Краснодару» (0:1). В плей-офф «Зенит» выиграл все матчи сначала с «Ахматом» (3:0, 2:1), а затем с «Ростовом» (1:0, 2:0). ЦСКА преодолел барьеры в виде «Рубина» (0:0, 3:0) и столичного «Динамо» (2:1, 0:0).
Результаты прошедших матчей и расписание Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
В рамках чемпионата России «Зенит» и ЦСКА провели в этом сезоне обе очные встречи. В Москве со счетом 1:0 победил «Зенит», а в Санкт-Петербурге была зафиксирована ничья 0:0. «Зенит» за два тура до финиша занимает второе место в таблице РПЛ (60 очков), а ЦСКА — третье (55 очков).
В сегодняшней встрече букмекеры отдают предпочтение ЦСКА, которому необходимо отыгрывать отставание в два мяча. Ставки на домашнюю победу армейцев принимаются с коэффициентом 2,30. На выигрыш «Зенита» — 3,25. На ничью в ответном матче — 3,35. При этом сомнений в том, что в Суперфинал из этой пары выйдет «Зенит», у экспертов мало. Коэффициент на проход действующих обладателей Кубка — 1,11. На выход ЦСКА — 6,54. От игры не ждут высокой результативности. Коэффициент на тотал меньше 2.5 установлен на отметке 1,61. Больше 2.5 — 2,27.