Тренер «Зенита» — об игре с ЦСКА: мы все недовольны судейством

Главный тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что судейство настроено против их команды.
— Почему упустили преимущество, заработанное в домашнем матче?
— Не получилось забить, не смогли реализовать моменты, хотя они были. Пропустили в двух эпизодах, где недоработали и потеряли концентрацию.
— Сергей Семак был не очень доволен судейством.
— Не только он. Все мы недовольны, причем давно.
— Это влияет на результаты команды?
— Сами виноваты, что не прошли дальше, но, скажем так, уже нет решений 50 на 50, все против нас — 0 на 100.
— Это системная проблема?
— Не знаю. Я говорю про эту игру. Очень много спорных решений, и все не в нашу сторону, — сказал де Оливейра «Матч ТВ».
Напомним, ответный матч ЦСКА — «Зенит» завершился со счетом 2:0 в пользу москвичей. Петербуржцы упустили преимущество, заработанное в первой встрече. Счет по сумме двух встреч — 2:2. В серии послематчевых пенальти победу одержали армейцы — 4:3. Матч судил арбитр Виталий Мешков.
Второй участник Суперфинала определится 15 мая в матче между «Спартаком» и «Ростовом», которые сыграют в рамках финала Пути регионов.
Суперфинал Кубка России по футболу состоится 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».