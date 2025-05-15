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Тренер «Зенита» — об игре с ЦСКА: мы все недовольны судейством

Тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра высказался в сторону судейства на Кубке России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер петербургского «Зенита» Вильям де Оливейра заявил, что судейство настроено против их команды.

— Почему упустили преимущество, заработанное в домашнем матче?

— Не получилось забить, не смогли реализовать моменты, хотя они были. Пропустили в двух эпизодах, где недоработали и потеряли концентрацию.

— Сергей Семак был не очень доволен судейством.

— Не только он. Все мы недовольны, причем давно.

— Это влияет на результаты команды?

— Сами виноваты, что не прошли дальше, но, скажем так, уже нет решений 50 на 50, все против нас — 0 на 100.

— Это системная проблема?

— Не знаю. Я говорю про эту игру. Очень много спорных решений, и все не в нашу сторону, — сказал де Оливейра «Матч ТВ».

Напомним, ответный матч ЦСКА — «Зенит» завершился со счетом 2:0 в пользу москвичей. Петербуржцы упустили преимущество, заработанное в первой встрече. Счет по сумме двух встреч — 2:2. В серии послематчевых пенальти победу одержали армейцы — 4:3. Матч судил арбитр Виталий Мешков.

Второй участник Суперфинала определится 15 мая в матче между «Спартаком» и «Ростовом», которые сыграют в рамках финала Пути регионов.

Суперфинал Кубка России по футболу состоится 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».