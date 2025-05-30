Радимов назвал «Ростов» фаворитом суперфинала Кубка России

— В моем понимании, фаворит матча — «Ростов». Я попробую объяснить, почему. ЦСКА очень сложно играть против высокоинтенсивных команд. Они имели проблемы с «Крыльями Советов», «Динамо» к ним хорошо подготовилось. В этом матче у ЦСКА будут большие проблемы в плане интенсивности и прессинга. Думаю, «Ростов» начнет делать это с первых минут, и ЦСКА может с этим не справиться. «Ростов» — фаворит для меня, — приводит слова Радимова «Матч ТВ».