Радимов назвал «Ростов» фаворитом суперфинала Кубка России

Напомним, решающий матч Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».
— В моем понимании, фаворит матча — «Ростов». Я попробую объяснить, почему. ЦСКА очень сложно играть против высокоинтенсивных команд. Они имели проблемы с «Крыльями Советов», «Динамо» к ним хорошо подготовилось. В этом матче у ЦСКА будут большие проблемы в плане интенсивности и прессинга. Думаю, «Ростов» начнет делать это с первых минут, и ЦСКА может с этим не справиться. «Ростов» — фаворит для меня, — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что народная артистка Лариса Долина исполнит гимн страны перед стартовым свистком матча между ЦСКА и «Ростовом».
Также в РФС сообщили, что реализовали более 50 тысяч билетов на суперфинал Кубка России.
ЦСКА в рекордный 13-й раз сыграет в финале Кубка России. Армейцы стали обладателями трофея восемь раз. «Ростов» в третий раз в истории клуба вышел в финал турнира. В 2014 году команда выиграла Кубок.