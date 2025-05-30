Кому достанется Кубок России? Анонс суперфинала «Ростов» — ЦСКА

Для ЦСКА непринципиально играть первым номером, они могут отдавать на время инициативу сопернику, выжидая момент для быстрой атаки. В то же время армейцы могут и устроить штурм чужой штрафной, если счет их не устраивает — это мы видели в недавнем кубковом матче с «Зенитом». Такое давление в итоге помогло забить гол с углового. «Ростов» же вряд ли откажется от своей активной игры. Вопрос только в том, насколько хватит футболистов, все-таки это уже конец сезона. Предполагаем, что до перерыва голов мы не увидим, а вот затем более глубокий состав красно-синих скажется. Наши варианты: тотал в первом тайме меньше 0,5 за 2.55 и победа ЦСКА в основное время за 2.11.