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Кому достанется Кубок России? Анонс суперфинала «Ростов» — ЦСКА

Ставим на последний матч сезона.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

ЦСКА и «Ростов» могут быть довольны своим выступлением в РПЛ. Армейцы год назад были шестыми, с Николичем стали третьими. Причем новичков, которые пришли и заиграли в старте, минимум: Койта, Гуарирапа и Пьянич. Открытие сезона — 19-летний Кисляк. Он не только цепко играет в центре поля, но и наводит шорох в чужой штрафной. В целом же, ЦСКА берет свое за счет хорошей игры в защите. Мойзес, Роша и Дивеев допускают мало ошибок, плюс их страхует сам Акинфеев. Впереди же помогают стандарты (19 голов в РПЛ) и ротация среди форвардов. Забивают все: от Мусаева до Шуманского. В Кубке армейцы прошли по Пути РПЛ, выбив «Рубин», московское «Динамо» и «Зенит».

«Ростов» — хороший пример команды с ограниченными ресурсами. Здесь доверяют молодым, не боятся продавать за хорошие деньги лидеров и отпускать главного тренера. Весной ростовчане не посыпались без Карпина, а продолжили играть в той же манере. Прессинг и навесы на Комличенко с Голенковым были головной болью для многих клубов РПЛ. «Ростов» занял 8-е место (год назад было 7-е) с чуть худшей разницей мячей 41−43. Лучшим игроком весь сезон был защитник Осипенко. Он не только отвечал за оборону, но и мощно помогал в атаке, забив 9 голов. У второго бомбардира команды Комличенко — 8 мячей. В Кубке России «Ростов» трижды (!) обыграл «Спартак» и прошел «Локомотив».

На что ставить

«Ростов» — ЦСКА

ЦСКА 8 раз брал Кубок России, еще одна победа — и армейцы догонят «Локомотив» (9 титулов). «Ростов» тоже побеждал в этом турнире — в 2014 году. Логично, что фаворитом в суперфинале является ЦСКА. Но разница между командами невелика, по крайней мере, об этом говорят коэффициенты БК Winline: 2.11 на победу ЦСКА в основное время и 3.60 на победу «Ростова». Интересно, что по личным встречам в этом сезоне впереди южане — 0:0 дома и 2:1 в Москве. Но все это было до зимней перестройки Николича, когда сербский тренер перешел на четверку защитников и новую схему в центре поля.

Для ЦСКА непринципиально играть первым номером, они могут отдавать на время инициативу сопернику, выжидая момент для быстрой атаки. В то же время армейцы могут и устроить штурм чужой штрафной, если счет их не устраивает — это мы видели в недавнем кубковом матче с «Зенитом». Такое давление в итоге помогло забить гол с углового. «Ростов» же вряд ли откажется от своей активной игры. Вопрос только в том, насколько хватит футболистов, все-таки это уже конец сезона. Предполагаем, что до перерыва голов мы не увидим, а вот затем более глубокий состав красно-синих скажется. Наши варианты: тотал в первом тайме меньше 0,5 за 2.55 и победа ЦСКА в основное время за 2.11.

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Футбол. Кубок России
01.06
Ростов
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.51
П2
2.15