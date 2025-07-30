ЦСКА — «Локомотив» в Кубке и ЧМ по водным видам: что смотреть сегодня

Кубок России. ЦСКА — «Локомотив»
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29 июля стартовал 1-й тур Кубка России — 2025 в РПЛ. Мы уже видели матч чемпиона минувшего сезона «Краснодара», и настало время сразиться двум топовым командам. ЦСКА и «Локомотив» — однозначные «жители» верхней части таблицы.
Победа в этом матче не просто определит настрой на будущую динамику в сезоне чемпионата России, но и будет важным решающим фактором попадания в плей-офф Кубка России.
ЦСКА — фаворит матча, но и «Локомотив» нельзя отнести к явным аутсайдерам, тем более, что в начале прошлого сезона эта московская команда дала жару в РПЛ.
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Финалы плавания пройдут 30 июля по нескольким дисциплинам:
- Женщины — 200 м вольным стилем
- Мужчины — 800 м вольным стилем
- Мужчины — 50 м брассом
- Мужчины — 200 м баттерфляем
- Смешанная эстафета 4×100 м
Из россиян за медаль поборется Кирилл Пригода. Сегодня один из его главных стартов, он может иметь реальные шансы на пьедестал. Сейчас Россия на шестом месте общего медального зачета с 10 наградами на счету.
WTA−1000 в Торонто. Матч Андрея Рублева
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В последние несколько месяцев Андрей Рублев показывает себя более стабильным игроком, чем ранее. По крайней мере он перестал так отчаянно ломать ракетки и разбивать себе колени. Тем более, что «мастерс» в Торонто однозначно благоволит для проявления себя из-за отсутствия топовых игроков — Синнер, Албкарас, Джокович.
Рублев известен своим любимым жестким покрытием и стабильной игрой на харде: он выиграл 17-й титул ATP в Катаре и 16-й титул «Мастерса» — в Мадриде, что подтверждает его форму и готовность бороться за титул в Канаде