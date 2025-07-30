ЦСКА — «Локомотив» в Кубке и ЧМ по водным видам: что смотреть сегодня

В последние несколько месяцев Андрей Рублев показывает себя более стабильным игроком, чем ранее. По крайней мере он перестал так отчаянно ломать ракетки и разбивать себе колени. Тем более, что «мастерс» в Торонто однозначно благоволит для проявления себя из-за отсутствия топовых игроков — Синнер, Албкарас, Джокович.