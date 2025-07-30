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ЦСКА — «Локомотив» в Кубке и ЧМ по водным видам: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 30 июля, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Кубок России. ЦСКА — «Локомотив»

Где смотреть: «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа D, 30.07.2025, 18:30
ЦСКА
-
Локомотив
-

29 июля стартовал 1-й тур Кубка России — 2025 в РПЛ. Мы уже видели матч чемпиона минувшего сезона «Краснодара», и настало время сразиться двум топовым командам. ЦСКА и «Локомотив» — однозначные «жители» верхней части таблицы.

Победа в этом матче не просто определит настрой на будущую динамику в сезоне чемпионата России, но и будет важным решающим фактором попадания в плей-офф Кубка России.

ЦСКА — фаворит матча, но и «Локомотив» нельзя отнести к явным аутсайдерам, тем более, что в начале прошлого сезона эта московская команда дала жару в РПЛ.

Чемпионат мира по водным видам спорта — 2025. Российские атлеты продолжают борьбу

Где смотреть: Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Страна, а также на сайте сервиса Eurovision Sport

Финалы плавания пройдут 30 июля по нескольким дисциплинам:

  • Женщины — 200 м вольным стилем
  • Мужчины — 800 м вольным стилем
  • Мужчины — 50 м брассом
  • Мужчины — 200 м баттерфляем
  • Смешанная эстафета 4×100 м

Из россиян за медаль поборется Кирилл Пригода. Сегодня один из его главных стартов, он может иметь реальные шансы на пьедестал. Сейчас Россия на шестом месте общего медального зачета с 10 наградами на счету.

WTA−1000 в Торонто. Матч Андрея Рублева

Где смотреть: трансляции отдельных матчей на сайтах букмекеров

В последние несколько месяцев Андрей Рублев показывает себя более стабильным игроком, чем ранее. По крайней мере он перестал так отчаянно ломать ракетки и разбивать себе колени. Тем более, что «мастерс» в Торонто однозначно благоволит для проявления себя из-за отсутствия топовых игроков — Синнер, Албкарас, Джокович.

Рублев известен своим любимым жестким покрытием и стабильной игрой на харде: он выиграл 17-й титул ATP в Катаре и 16-й титул «Мастерса» — в Мадриде, что подтверждает его форму и готовность бороться за титул в Канаде