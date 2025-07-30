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Матч ЦСКА — «Локомотив» 30 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 30 июля, состоится матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Локомотивом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

Игра начнется в 18:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена». Главный арбитр матча — Рафаэль Шафеев (Волгоград). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

ЦСКА и «Локомотив» при жеребьевке попали вместе в группу D, и этот матч можно расценить как центральный в рамках 1-го тура Пути РПЛ. Обе команды успешно начали сезон. ЦСКА под руководством нового главного тренера из Швейцарии Фабио Челестини выиграл Суперкубок в противостоянии с действующим чемпионом страны «Краснодаром» (1:0). Затем красно-синие потеряли очки в гостевом матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0), но сумели в следующем туре одолеть дома грозненский «Ахмат» 2:1. Оба гола в этой игре за две минуты записал на свой счет вингер Данил Круговой.

Московский «Локомотив» стал единственной командой в РПЛ, которая в двух стартовых турах чемпионата не потеряла ни одного очка, поэтому железнодорожники возглавили таблицу соревнований. Сначала подопечные Михаила Галактионова разгромили дома «Сочи» со счетом 3:0 (голы на счету Руденко, Воробьева и Бакаева), а затем добились победы в гостях над действующим чемпионом «Краснодаром» со счетом 2:1. В этой игре дубль сделал полузащитник Алексей Батраков.

Напомним, что по регламенту Кубка России, в случае ничейного исхода в игре группового раунда Пути РПЛ назначаются послематчевые пенальти, поэтому, так или иначе, кто-то из двух московских клубов сегодня впервые в этом сезоне проиграет. Другой матч тура в группе D состоялся накануне. Тольяттинский «Акрон» обыграл дома «Балтику» со счетом 2:1. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейскому клубу. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1,97. Победа «Локомотива» оценивается в 4,00, а на ничейный исход можно поставить за 3,60.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2,04. Тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1,83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1,69. Наиболее вероятным представляется счет 1:1 (6,50). Победа ЦСКА 1:0 идет за 7,40, на точный счет 2:0 в пользу красно-синих выставлен коэффициент 8,20.

Футбол. Кубок России
30.07
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.70
П2
3.90
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