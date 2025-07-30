Матч «Ростов» — «Спартак» 30 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Нынешний сезон «Ростов» и «Спартак» начали не особенно хорошо. Ростовчане проиграли оба матча первых туров РПЛ. Сначала «Зениту» (1:2), затем московскому «Динамо» (0:1). Но надо отметить, чтобы команда Джонатана Альбы оба раза играла в гостях и сегодня впервые в сезоне предстанет перед ростовской публикой. «Спартак» одолел в 1-м туре махачкалинское «Динамо» (1:0), но затем крупно уступил калиниградской «Балтике» (0:3). Правда, в этой игре у красно-белых было целых два удаления, причем нападающего Антона Заболотного судья Сергей Карасев отправил в раздевалку уже на 11-й минуте встречи. Теперь «Спартаку» впервые в сезоне предстоит провести матч в гостях. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.