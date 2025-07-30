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Матч «Ростов» — «Спартак» 30 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 30 июля, состоится матч 1-го тура группового раунда Пути РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 20:45 мск на стадионе «Ростов Арена». Главный арбитр матча — Евгений Буланов (Саранск). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Соперники встречались в рамках этого же турнира относительно недавно: в концовке прошлого сезона «Спартак» и «Ростов» сошлись в столице в финале Пути регионов, и ростовчане одержали сенсационную победу со счетом 2:1. Решающим стал гол Николая Комличенко, который уже покинул «Ростов», перебравшись в московский «Локомотив». Тем самым ростовчане вышли в Суперфинал, где впоследствии уступили столичному ЦСКА в серии пенальти.

Нынешний сезон «Ростов» и «Спартак» начали не особенно хорошо. Ростовчане проиграли оба матча первых туров РПЛ. Сначала «Зениту» (1:2), затем московскому «Динамо» (0:1). Но надо отметить, чтобы команда Джонатана Альбы оба раза играла в гостях и сегодня впервые в сезоне предстанет перед ростовской публикой. «Спартак» одолел в 1-м туре махачкалинское «Динамо» (1:0), но затем крупно уступил калиниградской «Балтике» (0:3). Правда, в этой игре у красно-белых было целых два удаления, причем нападающего Антона Заболотного судья Сергей Карасев отправил в раздевалку уже на 11-й минуте встречи. Теперь «Спартаку» впервые в сезоне предстоит провести матч в гостях. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры считают команду Деяна Станковича фаворитом матча. На победу красно‑белых в основное время можно поставить с коэффициентом 1,97. Успех «Ростова» Джонатана Альбы умножит выигрыш на 3,80, ничья «стоит» 3,70.