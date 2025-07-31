Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» — «Оренбург»

Команды будут играть в Казани на «Ак Барс Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи будет Юрий Карпов (Петрозаводск).
«Рубин»: Нигматуллин, Безруков, Вуячич, Грицаенко, Нижегородов, Рожков, Апшацев, Ходжа, Зотов, Чумич, Даку.
«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Хотулев, Сыщенко, Косерик, Оганесян, Ломакин, Болотов, Барановский, Сахархизан, Гузина.
В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал ЦСКА. Московский клуб в финале в серии пенальти обыграл «Ростов».
В первых двух турах Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 казанская команда набрала 4 очка. Подопечные Рашида Рахимова обыграли «Ахмат» (2:0) и сыграли вничью с «Зенитом» (2:2). А футболисты «Оренбурга» дважды сыграли вничью — с ЦСКА и махачкалинским «Динамо».