«Амкал» устраивает шоу, Россия — Египет и Лига чемпионов: что смотреть сегодня

Минувшей ночью Карен Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто, уверенно обыграв молодого американца Алекса Микельсена. Теперь настала очередь Андрея Рублева, который двигается по турниру с другого конца сетки, только вот противостоять ему будет первая ракетка США. Рублев и Фритц встречались между собой девять раз. Минимальный перевес по победам на счету американца, но все пять побед над россиянином были одержаны на харде, причем четыре из них — именно на «Мастерсах». При этом Рублев сейчас пребывает в хорошей форме и исторически уверенно себя чувствует на канадских кортах. Кроме того, у Андрея на кону рейтинговые очки за прошлогодний финал в Монреале. Фритц является фаворитом, но он потратил много сил на битву с Иржи Лехечкой, которая закончилась тремя тай-брейками. Рублев имеет преимущество в физике, а также получил больше времени на отдых, поэтому ему вполне по силам навязать американцу борьбу в этой встрече.