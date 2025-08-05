«Амкал» устраивает шоу, Россия — Египет и Лига чемпионов: что смотреть сегодня

Футбол. Кубок России. Путь регионов. 1/256 финала. «Амкал» (Москва) — «Квант» (Обнинск)
18:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Чемпион шестого сезона Медиалиги сознательно жертвует спортивным результатом ради привлечения к себе внимания. Ожидается, что на поле против «Кванта» будут заявлены техноблогер Wylsacom (вратарь), комики Филипп Воронин (защитник) и Роман Косицын (полузащитник), стримеры Paradeev1ch и Dmitry_Lixxx (оба — полузащитники), а также казахстанский R&B-исполнитель The Limba (нападающий). Ожидается, что в старте выйдут минимум три приглашенные звезды, а значит, нас ждет крайне необычное зрелище. Как минимум, мы увидим, на что способны настоящие любители против профессионалов из Второй лиги. Будет весело.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. «Мальме» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания)
20:00. Где смотреть: Okko.
В квалификации Лиги чемпионов намечается скандинавское дерби — лицом к лицу сойдутся чемпионы Швеции и Дании. Примечательно, что Мальме и Копенгаген разделяют всего 40 км и Эресуннский мост. Обе команды подходят к противостоянию в отличной форме: «Мальме» выиграл семь матчей подряд, а «Копенгаген» — восемь. История противостояния полностью на стороне шведской команды: «Мальме» ни разу не проигрывал датским клубам в еврокубках, в то время как «Копенгаген» одержал над шведами лишь одну победу в семи встречах. В 2019 году команды встречались друг с другом на групповом этапе Лиги Европы — в Швеции команды сыграли вничью 1:1, а в Дании минимальную победу одержал «Мальме». Нет сомнений, что спустя шесть лет сценарий повторится, и мы увидим упорную борьбу.
Баскетбол. Товарищеский матч. Египет — Россия
20:00. Где смотреть: официальный сайт РФБ.
Баскетбольная сборная проводит четвертый товарищеский матч за последние восемь дней. В первом матче российские баскетболисты на домашнем паркете неожиданно проиграли Ирану (67:70), но затем взяли у соперника уверенный реванш — 79:58. Затем команда Зорана Лукича отправилась в Египет, где уступила хозяевам со счетом 73:80, растеряв по ходу матча преимущество в 14 очков. Нет сомнений, что российские баскетболисты сделают все, чтобы реабилитироваться за это фиаско и завершить насыщенную серию международных матчей на мажорной ноте.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация. 3-й раунд. «Рейнджерс» (Шотландия) — «Виктория Пльзень» (Чехия)
21:45. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Рейнджерс» и «Виктория» поборются между собой за возвращение в основной этап Лиги чемпионов впервые с сезона-2022/23. Шотландская команда в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Лиги Европы, а в текущем отборе уже сумела выбить «Панатинаикос». Исторически «Рейнджерс» дома сильно играют против команд из Чехии — на счету команды пять побед в шести матчах. «Виктория» в минувшем сезоне также вышла в плей-офф Лиги Европы, а в предыдущем раунде прошла через швейцарский «Серветт». В пользу чешской команды играет тот факт, что их матч в чемпионате был перенесен, что дало им целую неделю на подготовку к матчу. Обе команды исповедуют атакующий стиль, поэтому мы вправе рассчитывать на то, что противостояние команд будет результативным.
Теннис. «Мастерс» в Торонто. Мужчины. Четвертьфинал. Андрей Рублев (Россия, 11) — Тейлор Фритц (США, 4)
02:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Минувшей ночью Карен Хачанов вышел в полуфинал «Мастерса» в Торонто, уверенно обыграв молодого американца Алекса Микельсена. Теперь настала очередь Андрея Рублева, который двигается по турниру с другого конца сетки, только вот противостоять ему будет первая ракетка США. Рублев и Фритц встречались между собой девять раз. Минимальный перевес по победам на счету американца, но все пять побед над россиянином были одержаны на харде, причем четыре из них — именно на «Мастерсах». При этом Рублев сейчас пребывает в хорошей форме и исторически уверенно себя чувствует на канадских кортах. Кроме того, у Андрея на кону рейтинговые очки за прошлогодний финал в Монреале. Фритц является фаворитом, но он потратил много сил на битву с Иржи Лехечкой, которая закончилась тремя тай-брейками. Рублев имеет преимущество в физике, а также получил больше времени на отдых, поэтому ему вполне по силам навязать американцу борьбу в этой встрече.