Матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 12 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«Спартак» плох в 2025 году. У красно-белых не получилось хорошо сыграть весной, летом кризис только усугубился. Об увольнении Станковича ходит все больше разговоров, сам серб намекает, что может уйти и сам. Красно-белых на этой неделе ждет важнейший матч против «Зенита», но сначала им надо сыграть с махачкалинским «Динамо» в Кубке. Эта игра может помочь вернуть позитив в команду, потому что атмосфера в клубе после 2:4 от «Локомотива» явно нелучшая. «Спартак» выиграл первый матч в Кубке у «Ростова» (2:0) и теперь может закрепиться на первом месте в группе.