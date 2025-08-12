Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Акрон
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.80
П2
1.98
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.80
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.66
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.65
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.41
П2
2.32
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.27
П2
4.38
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.54
П2
5.43
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.17
П2
4.56
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.70
П2
8.30
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.05
П2
4.57
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.07
П2
6.63
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.66
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.98
П2
6.02

Матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 12 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 12 августа, «Спартак» примет «Динамо» из Махачкалы в Кубке России.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Кубковый матч пройдет в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 20:45 мск. Игру «Спартак» — «Динамо» Махачкала в прямом эфире покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» плох в 2025 году. У красно-белых не получилось хорошо сыграть весной, летом кризис только усугубился. Об увольнении Станковича ходит все больше разговоров, сам серб намекает, что может уйти и сам. Красно-белых на этой неделе ждет важнейший матч против «Зенита», но сначала им надо сыграть с махачкалинским «Динамо» в Кубке. Эта игра может помочь вернуть позитив в команду, потому что атмосфера в клубе после 2:4 от «Локомотива» явно нелучшая. «Спартак» выиграл первый матч в Кубке у «Ростова» (2:0) и теперь может закрепиться на первом месте в группе.

Махачкалинское «Динамо» продолжает удивлять. Дагестанцев не смутило отсутствие новичков и потеря Касинтуры на старте сезона, они борются в каждом матче изо всех сил, и это дает результат. Команда Биджиева набрала 5 очков в 4 турах и обыграла «Пари НН» в Кубке России. Расчет «Динамо» прост: как можно надежнее сыграть в обороне и эффективно использовать редкие голевые моменты. В этом помогает форвард Агаларов, он забил победные голы с «Пари НН» и «Ахматом».

«Спартак» уже встречался недавно с махачкалинским «Динамо» и победил в Москве 1:0. Результаты матчей и расписание Кубка России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры дают мало шансов гостям: на победу «Спартака» в основное время принимаю ставки с коэффициентом 1,43, на «Динамо» — 8,90. Ничья стоит 4,80, победа махачкалинцев с учетом пенальти — 4,40. На обе забьют дают 2,13, то есть эксперты и аналитики здесь ждут сухую победу «Спартака» — за 2,20.

Футбол. Кубок России
12.08
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.70
П2
8.30