Матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 12 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Кубковый матч пройдет в Москве на «Лукойл Арене» и начнется в 20:45 мск. Игру «Спартак» — «Динамо» Махачкала в прямом эфире покажут «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» плох в 2025 году. У красно-белых не получилось хорошо сыграть весной, летом кризис только усугубился. Об увольнении Станковича ходит все больше разговоров, сам серб намекает, что может уйти и сам. Красно-белых на этой неделе ждет важнейший матч против «Зенита», но сначала им надо сыграть с махачкалинским «Динамо» в Кубке. Эта игра может помочь вернуть позитив в команду, потому что атмосфера в клубе после 2:4 от «Локомотива» явно нелучшая. «Спартак» выиграл первый матч в Кубке у «Ростова» (2:0) и теперь может закрепиться на первом месте в группе.
Махачкалинское «Динамо» продолжает удивлять. Дагестанцев не смутило отсутствие новичков и потеря Касинтуры на старте сезона, они борются в каждом матче изо всех сил, и это дает результат. Команда Биджиева набрала 5 очков в 4 турах и обыграла «Пари НН» в Кубке России. Расчет «Динамо» прост: как можно надежнее сыграть в обороне и эффективно использовать редкие голевые моменты. В этом помогает форвард Агаларов, он забил победные голы с «Пари НН» и «Ахматом».
«Спартак» уже встречался недавно с махачкалинским «Динамо» и победил в Москве 1:0. Результаты матчей и расписание Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры дают мало шансов гостям: на победу «Спартака» в основное время принимаю ставки с коэффициентом 1,43, на «Динамо» — 8,90. Ничья стоит 4,80, победа махачкалинцев с учетом пенальти — 4,40. На обе забьют дают 2,13, то есть эксперты и аналитики здесь ждут сухую победу «Спартака» — за 2,20.