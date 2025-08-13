Матч «Динамо» — «Краснодар» 13 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 20:45 мск на стадионе «ВТБ Арена». Главный арбитр матча — Антон Фролов (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Матчи динамовцев и краснодарцев за последние пару лет стали российской футбольной классикой. Уже не раз в них решалась судьба чемпионского титула, а представители двух клубов шутят, что крайне удивились, не обнаружив очной встречи в последнем 30-м туре РПЛ и в нынешнем сезоне тоже. На этот раз «Динамо» и «Краснодар» сошлись уже в 3-м туре, 2 августа, и команда Мурада Мусаева полностью перекрыла кислород подопечным Валерия Карпина (ни одного голевого момента у бело-голубых за матч), а победу «быкам» принесло сольное выступления Джона Кордобы.
Всего через 11 дней новая встреча, но уже в рамках Пути РПЛ Кубка России. В чемпионате за это время «Краснодар» поднялся на второе место и преследует лидирующий «Локомотив», а динамовцы застряли в середине таблицы, и к работе Карпина в новом клубе уже появляются вопросы. В Кубке соперники попали в группу В, и после первого тура у бело-голубых первое место и 3 очка благодаря победе над «Сочи» (3:2), а «Краснодар» внизу из-за поражения от «Крыльев Советов» (1:2). Но это лишь начало борьбы за позиции в плей-офф. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают едва заметное предпочтение московскому клубу. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2,50, а шансы «Краснодара» оценили в 2,65. Ничья по итогам 90 минут идет с коэффициентом 3,65. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,62, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,30.