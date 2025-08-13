Матч «Динамо» — «Краснодар» 13 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Всего через 11 дней новая встреча, но уже в рамках Пути РПЛ Кубка России. В чемпионате за это время «Краснодар» поднялся на второе место и преследует лидирующий «Локомотив», а динамовцы застряли в середине таблицы, и к работе Карпина в новом клубе уже появляются вопросы. В Кубке соперники попали в группу В, и после первого тура у бело-голубых первое место и 3 очка благодаря победе над «Сочи» (3:2), а «Краснодар» внизу из-за поражения от «Крыльев Советов» (1:2). Но это лишь начало борьбы за позиции в плей-офф. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.