Экс-судья РПЛ: ставить женщин главными арбитрами — неприемлемо

«По ходу игры Опейкина совершила несколько глупых ошибок, которые повлияли на ход матча. То, что нервы у футболистов не выдержали, как раз подчеркивает мое мнение. Зачем ей это нужно? Веру нельзя сравнивать с мужчинами-арбитрами. Спросите: “Трансгендеры на последней Олимпиаде сильнее женщин?”. Это тоже самое. Грубая, но справедливая аналогия. В футболе правила, как законы, а блюстители законов должны быть одного пола. Я не умаляю достоинства Опейкиной, хорошо ее знаю. Она еще давно была перспективной и доросла до такого высокого уровня, но в Премьер-лигу ей точно нельзя.



Когда я работал в РФС, под моей ответственностью были женщины-арбитры. Я всех их знаю, и еще тогда был категорически против того, чтобы женщины судили в РПЛ. На линии еще можно, но в поле ни в коем случае. Это мужская игра за большие деньги, за очки, за места и т. д. У женщин своих соревнований мало? Это пришло из Франции. Женщина-арбитр была замужем за сыном судьи, и ее начали протягивать, но дотянули только до бокового арбитра. У нас были девчонки, их тоже пробовали, но толку не вышло. В РПЛ их нельзя выпускать. Мужской футбол это другой вид спорта, другая психология.



Эти эксперименты не приведут ни к чему хорошему. В низших лигах и матчах вторых команд — да, можно. У них свои соревнования есть, их достаточно много, но куда вы лезете? Здесь взрослые игры. У футболиста не выдержат нервы и ему будет все равно. Джентльменские игры здесь не проходят, здесь кто кого. Это совершенно неправильный эксперимент. Ставить женщин главными арбитрами — неприемлемо», — сказал Егоров.