Экс-судья РПЛ: ставить женщин главными арбитрами — неприемлемо

Футбол. Кубок России
17:00
Авангард К
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.75
П2
1.81
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
:
Ильпар
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.72
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.65
П2
1.93
Футбол. Кубок России
19:15
Текстильщик
:
Тверь
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.80
П2
9.87
Футбол. Лига Европы
19:30
Мидтьюлланн
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
16.00
Футбол. Лига Европы
20:00
Мальме
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.30
П2
7.40
Футбол. Лига Европы
20:00
Бранн
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.10
П2
4.95
Футбол. Лига конференций
20:00
Хамрун Спартанс
:
РФШ
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:00
Дьер
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.66
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
20:00
Хеккен
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.54
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
20:00
Вольфсбергер
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.45
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:45
Истанбул Башакшехир
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.95
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Маккаби
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.49
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
21:00
Шкендия
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.25
П2
2.11
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.10
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.23
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
21:00
Брейдаблик
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.08
X
15.00
П2
38.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Дрита
:
Дифферданж
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.65
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.26
П2
3.22
Футбол. Лига конференций
21:00
Страсбур
:
Брённбю
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Шахтер
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.52
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.62
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Целе
:
Баник О
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.06
П2
3.57
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.77
П2
2.12
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.45
П2
1.40
Футбол. Лига конференций
21:00
Неман
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.31
П2
1.23
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Рига
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.63
П2
10.50
Футбол. Лига Европы
21:15
Слован Бр
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.70
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
21:15
Ягеллония
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.46
П2
11.50
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Бешикташ
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.05
П2
2.11
Футбол. Лига Европы
21:30
Лех
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.72
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
21:45
Абердин
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.45
П2
2.85
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.22
П2
2.21
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.56
П2
4.73
Футбол. Лига Европы
22:00
Линколн
:
Брага
Все коэффициенты
П1
20.00
X
8.40
П2
1.12
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фредрикстад
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
27.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ракув
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.15
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
22:00
Хайберниан
:
Легия
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
22:00
Санта-Клара
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Экс-судья РПЛ: ставить женщин главными арбитрами — неприемлемо

Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров в интервью «Советскому спорту» объяснил, что женщины не должны работать главными судьями на матчах РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В сентябре 2023 года Вера Опейкина стала первой и на данный момент единственной девушкой-арбитром, которая была назначена главным судьей на матч с участием команд РПЛ. На ее счету пять матчей в пути РПЛ Кубка России.

Последний матч с участием Опейкиной закончился скандалом — нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби в концовке матча с «Пари НН» (0:1) получил вторую желтую карточку и был удален с поля. После матча появилась информация, что причиной удаления стало то, что Мохеби случайно коснулся груди Опейкиной. Позднее она была опровергнута.

«По ходу игры Опейкина совершила несколько глупых ошибок, которые повлияли на ход матча. То, что нервы у футболистов не выдержали, как раз подчеркивает мое мнение. Зачем ей это нужно? Веру нельзя сравнивать с мужчинами-арбитрами. Спросите: “Трансгендеры на последней Олимпиаде сильнее женщин?”. Это тоже самое. Грубая, но справедливая аналогия. В футболе правила, как законы, а блюстители законов должны быть одного пола. Я не умаляю достоинства Опейкиной, хорошо ее знаю. Она еще давно была перспективной и доросла до такого высокого уровня, но в Премьер-лигу ей точно нельзя.

Когда я работал в РФС, под моей ответственностью были женщины-арбитры. Я всех их знаю, и еще тогда был категорически против того, чтобы женщины судили в РПЛ. На линии еще можно, но в поле ни в коем случае. Это мужская игра за большие деньги, за очки, за места и т. д. У женщин своих соревнований мало? Это пришло из Франции. Женщина-арбитр была замужем за сыном судьи, и ее начали протягивать, но дотянули только до бокового арбитра. У нас были девчонки, их тоже пробовали, но толку не вышло. В РПЛ их нельзя выпускать. Мужской футбол это другой вид спорта, другая психология.

Эти эксперименты не приведут ни к чему хорошему. В низших лигах и матчах вторых команд — да, можно. У них свои соревнования есть, их достаточно много, но куда вы лезете? Здесь взрослые игры. У футболиста не выдержат нервы и ему будет все равно. Джентльменские игры здесь не проходят, здесь кто кого. Это совершенно неправильный эксперимент. Ставить женщин главными арбитрами — неприемлемо», — сказал Егоров.

В период с 2001 по 2012 год Егоров работал главным арбитром на матчах РПЛ, проведя в общей сложности в этой роли 157 игр. Также он отсудил несколько еврокубковых игр и матчей сборных.

Пари Нижний Новгород
1:0
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Кубок России, Группа C
14.08.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Мордовия Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Джонатан Альба
Голы
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
74′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
16
Ярослав Крашевский
2
Виктор Александров
70
Максим Шнапцев
88′
77
Андрей Ивлев
69′
40
Олакунле Олусегун
24
Эдгардо Фаринья
46′
25
Свен Карич
23
Хуан Камило Кастильо
70′
27
Вячеслав Грулев
9
Тьяго Весино
46′
8
Мамаду Майга
29
Лука Веснер Тичич
46′
88
Даниил Лесовой
21
Реналдо Сефас
46′
20
Хуан Мануэль Боселли
Ростов
71
Даниил Одоевский
87
Андрей Лангович
9
Мохаммад Мохеби
85′
85′
51
Алексей Колтаков
10
Кирилл Щетинин
19
Хорен Байрамян
57
Илья Жбанов
50′
6
Александр Тарасов
73′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
46′
22
Давид Семенчук
91
Антон Шамонин
70′
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
46′
62
Иван Комаров
59
Никита Бабакин
70′
69
Егор Голенков
Статистика
Пари Нижний Новгород
Ростов
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
