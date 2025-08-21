Экс-судья РПЛ: ставить женщин главными арбитрами — неприемлемо

В сентябре 2023 года Вера Опейкина стала первой и на данный момент единственной девушкой-арбитром, которая была назначена главным судьей на матч с участием команд РПЛ. На ее счету пять матчей в пути РПЛ Кубка России.
Последний матч с участием Опейкиной закончился скандалом — нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби в концовке матча с «Пари НН» (0:1) получил вторую желтую карточку и был удален с поля. После матча появилась информация, что причиной удаления стало то, что Мохеби случайно коснулся груди Опейкиной. Позднее она была опровергнута.
«По ходу игры Опейкина совершила несколько глупых ошибок, которые повлияли на ход матча. То, что нервы у футболистов не выдержали, как раз подчеркивает мое мнение. Зачем ей это нужно? Веру нельзя сравнивать с мужчинами-арбитрами. Спросите: “Трансгендеры на последней Олимпиаде сильнее женщин?”. Это тоже самое. Грубая, но справедливая аналогия. В футболе правила, как законы, а блюстители законов должны быть одного пола. Я не умаляю достоинства Опейкиной, хорошо ее знаю. Она еще давно была перспективной и доросла до такого высокого уровня, но в Премьер-лигу ей точно нельзя.
Когда я работал в РФС, под моей ответственностью были женщины-арбитры. Я всех их знаю, и еще тогда был категорически против того, чтобы женщины судили в РПЛ. На линии еще можно, но в поле ни в коем случае. Это мужская игра за большие деньги, за очки, за места
Эти эксперименты не приведут ни к чему хорошему. В низших лигах и матчах вторых команд — да, можно. У них свои соревнования есть, их достаточно много, но куда вы лезете? Здесь взрослые игры. У футболиста не выдержат нервы и ему будет все равно. Джентльменские игры здесь не проходят, здесь кто кого. Это совершенно неправильный эксперимент. Ставить женщин главными арбитрами — неприемлемо», — сказал Егоров.
В период с 2001 по 2012 год Егоров работал главным арбитром на матчах РПЛ, проведя в общей сложности в этой роли 157 игр. Также он отсудил несколько еврокубковых игр и матчей сборных.
Алексей Шпилевский
Джонатан Альба
Хуан Мануэль Боселли
74′
30
Никита Медведев
16
Ярослав Крашевский
2
Виктор Александров
70
Максим Шнапцев
88′
77
Андрей Ивлев
69′
40
Олакунле Олусегун
24
Эдгардо Фаринья
46′
25
Свен Карич
23
Хуан Камило Кастильо
70′
27
Вячеслав Грулев
9
Тьяго Весино
46′
8
Мамаду Майга
29
Лука Веснер Тичич
46′
88
Даниил Лесовой
21
Реналдо Сефас
46′
20
Хуан Мануэль Боселли
71
Даниил Одоевский
87
Андрей Лангович
9
Мохаммад Мохеби
85′
85′
51
Алексей Колтаков
10
Кирилл Щетинин
19
Хорен Байрамян
57
Илья Жбанов
50′
6
Александр Тарасов
73′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
46′
22
Давид Семенчук
91
Антон Шамонин
70′
3
Умар Сако
4
Виктор Мелехин
46′
62
Иван Комаров
59
Никита Бабакин
70′
69
Егор Голенков
Главный судья
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти