Матч «Спартак» — «Пари НН» 26 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«Спартаку» досталась легкая группа в Кубке России: «Динамо» Махачкала, «Ростов» и «Пари НН» занимают сейчас места с 13-го и ниже в таблице РПЛ. Красно-белые, правда, в Кубке уже успели проиграть дома махачкалинцам по пенальти, но перед этим спокойно победили ростовчан 2:0. Главное, что у команды Станковича наладились дела в чемпионате. Сначала «Спартак» едва не обыграл «Зенит», а в субботу уверенно взял верх над «Рубином» 2:0. Сербский тренер перешел на схему с тремя защитниками, в обороне стало поспокойнее, а в атаке есть кому забивать. Правда, нападающие Угальде, Гарсия и Заболотный еще не забивали в этом сезоне, но выручают полузащитники.



У «Пари НН» непростые времена. Команда пока не может играть домашние матчи в Нижнем Новгороде, в чемпионате 5 поражений в 6 турах. Удалось обыграть только махачкалинское «Динамо», но после этого были 0:3 от «Динамо» московского. В Кубке в активе нижегородцев три очка — за победу над «Ростовом». Новый главный тренер «Пари НН» Шпилевский ставит рискованный атакующий футбол, а оборона раз за разом дает сбои. В такой ситуации будет логично, если клуб отдаст приоритет чемпионату.



В прошлом сезоне «Спартак» дважды выиграл у «Пари НН» 2:0 в гостях и 3:0 дома.