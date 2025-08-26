Ричмонд
Матч «Спартак» — «Пари НН» 26 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Во вторник, 26 августа, «Спартак» примет «Пари НН» в Кубке России.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 20:45 мск на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главный арбитр встречи — Ранэль Зияков. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартаку» досталась легкая группа в Кубке России: «Динамо» Махачкала, «Ростов» и «Пари НН» занимают сейчас места с 13-го и ниже в таблице РПЛ. Красно-белые, правда, в Кубке уже успели проиграть дома махачкалинцам по пенальти, но перед этим спокойно победили ростовчан 2:0. Главное, что у команды Станковича наладились дела в чемпионате. Сначала «Спартак» едва не обыграл «Зенит», а в субботу уверенно взял верх над «Рубином» 2:0. Сербский тренер перешел на схему с тремя защитниками, в обороне стало поспокойнее, а в атаке есть кому забивать. Правда, нападающие Угальде, Гарсия и Заболотный еще не забивали в этом сезоне, но выручают полузащитники.

У «Пари НН» непростые времена. Команда пока не может играть домашние матчи в Нижнем Новгороде, в чемпионате 5 поражений в 6 турах. Удалось обыграть только махачкалинское «Динамо», но после этого были 0:3 от «Динамо» московского. В Кубке в активе нижегородцев три очка — за победу над «Ростовом». Новый главный тренер «Пари НН» Шпилевский ставит рискованный атакующий футбол, а оборона раз за разом дает сбои. В такой ситуации будет логично, если клуб отдаст приоритет чемпионату.

В прошлом сезоне «Спартак» дважды выиграл у «Пари НН» 2:0 в гостях и 3:0 дома. Результаты матчей и расписание чемпионата России вы можете найти здесь, а Кубка России — здесь.

В этой встрече букмекеры выделили «Спартак» явным фаворитом. На победу красно-белых в основное время предлагают 1,33, на ничью — 5,60, на победу «Пари НН» — 11,00. На обе забьют принимают ставки с коэффициентом 2,05, а на тотал больше 2,5 — с коэффициентом 1,69.

Спартак
4:0
Первый тайм: 2:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Кубок России, Группа C
26.08.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Алексей Шпилевский
Голы
Спартак
Роман Зобнин
12′
Илья Самошников
36′
Вадим Пигас
69′
Даниил Зорин
88′
Составы команд
Спартак
1
Илья Помазун
2
Олег Рябчук
47
Роман Зобнин
28
Даниил Зорин
45′
25
Данил Пруцев
90+4′
91
Антон Заболотный
27
Игорь Дмитриев
47′
88
Егор Гузиев
14
Илья Самошников
10′
63′
24
Никита Массалыга
11
Ливай Гарсия
63′
82
Даниил Хлусевич
97
Даниил Денисов
63′
7
Пабло Солари
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
24
Эдгардо Фаринья
16
Ярослав Крашевский
49′
2
Виктор Александров
32
Вадим Пигас
40
Олакунле Олусегун
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
77′
23
Хуан Камило Кастильо
90+3′
9
Тьяго Весино
63′
25
Свен Карич
19
Никита Ермаков
45+2′
71′
21
Реналдо Сефас
8
Мамаду Майга
63′
27
Вячеслав Грулев
Статистика
Спартак
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Евгений Синянский
(Россия, Ярославль)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти