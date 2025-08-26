Ричмонд
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» — «Зенит»

26 августа состоится матч третьего тура Пути РПЛ Кубка России, в котором встретятся «Оренбург» и «Зенит».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: В. Едокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч третьего тура Пути РПЛ Кубка России. В составе хозяев дебютирует бразильский полузащитник Ду Кейрос, арендованный у «Зенита».

«Оренбург»: Сысуев, Поройков, Татаев, Зотов, Сыщенко, Косерик, Бубанья, Ду Кейрос, Болотов, Гузина, Ревазов.

«Зенит»: Латышонок, Адамов, Сантос, Нино, Алип, Вега, Михайлов, Ерохин, Глушенков, Гонду, Кассьерра.

Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 18:30 по московскому времени.

«Зенит» победил в двух подряд матчах Кубка России, одолев «Ахмат» и «Рубин». В активе «Оренбурга» 3 очка — победа над «Ахматом» и поражение от казанской команды.

Оренбург
3:5
Первый тайм: 2:4
Зенит
Футбол, Кубок России, Группа A
26.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Газовик
Главные тренеры
Владимир Слишкович
Сергей Семак
Голы
Оренбург
Владан Бубанья
24′
Алексей Татаев
32′
Ацамаз Ревазов
66′
Зенит
Максим Глушенков
2′
Александр Ерохин
12′
Дуглас Сантос
22′
Матео Кассьерра
43′
Максим Глушенков
56′
Составы команд
Оренбург
99
Николай Сысуев
2
Станислав Поройков
41′
5
Алексей Татаев
37
Ду Кейрос
57
Евгений Болотов
88
Николай Косерик
31
Георгий Зотов
77′
3
Данила Ведерников
29
Владан Бубанья
46′
38
Артем Касимов
59
Максим Сыщенко
46′
11
Степан Оганесян
30
Гедеон Гузина
68′
8
Владислав Камилов
77
Ацамаз Ревазов
55′
68′
19
Алешандре Жезус
Зенит
1
Евгений Латышонок
66
Роман Вега
23
Арсен Адамов
21
Александр Ерохин
32
Лусиано Гонду
18
Ярослав Михайлов
3
Дуглас Сантос
63′
25
Страхиня Эракович
10
Максим Глушенков
83′
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
83′
51
Вадим Шилов
33
Нино
63′
20
Педро
30
Матео Кассьерра
73′
4
Юрий Горшков
Статистика
Оренбург
Зенит
Желтые карточки
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти