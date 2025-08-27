Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.25
X
4.06
П2
1.85
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.40
П2
1.57
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.05
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.65
П2
3.16
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.72
П2
2.10
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.65
П2
2.69
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.61
П2
4.80
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.68
П2
3.58
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.20
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.65
П2
5.67

Матч «Сочи» — «Краснодар» 27 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 27 августа, «Сочи» встретится с «Краснодаром» в Кубке России.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 18:30 мск на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр встречи — Михаил Черемных. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» после 6 туров вышел в лидеры чемпионата России. Причем «быки» сделали это в эффектной манере, отгрузив в Самаре 6 мячей «Крыльям Советов». Причем в Кубке России краснодарцы у себя дома команде Адиева проиграли. Но чемпион с тех пор набрал ход и выдал серию из 5 побед подряд. В кубковой группе у «Краснодара» три очка за разгром московского «Динамо» 4:0. В этом турнире главный тренер Мусаев дает поиграть запасным, и они этим шансом пользуются. Так, с «Динамо» дубль сделал 18-летний Мусаев, 20-летний Козлов отдал голевую передачу, а новичок Сантос забил первый гол в России.

«Сочи» пока что выглядит как худшая команда сезона. У южан всего одна ничья и 5 поражений при общей разнице мячей 3−17. В Кубке у команды Морено 2 очка после победы в серии пенальти над «Крыльями Советов». В «Сочи» этим летом после выхода в РПЛ собрали футболистов с именами, но пока это не пошло на пользу команде. Южанам часто не удаются первые таймы, игроки нервничают и допускают ошибки — это признает и сам главный тренер Морено. «Сочи» часто пропускает довольно легкие голы, а компенсировать результативной игрой в атаке не получается.

Десять дней назад «Краснодар» принимал «Сочи» и разгромил аутсайдера 5:1. Результаты матчей и расписание чемпионата России вы можете найти здесь, а Кубка России — здесь.

В этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,59 на победу «Краснодара» в основное время. Ничья стоит 4,40, победа «Сочи» — 5,50. Тотал больше 2,5 оценивается в 1,79, меньше 2,5 — в 2,10.

Футбол. Кубок России
27.08
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.40
П2
1.57