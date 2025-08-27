Матч «Сочи» — «Краснодар» 27 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«Сочи» пока что выглядит как худшая команда сезона. У южан всего одна ничья и 5 поражений при общей разнице мячей 3−17. В Кубке у команды Морено 2 очка после победы в серии пенальти над «Крыльями Советов». В «Сочи» этим летом после выхода в РПЛ собрали футболистов с именами, но пока это не пошло на пользу команде. Южанам часто не удаются первые таймы, игроки нервничают и допускают ошибки — это признает и сам главный тренер Морено. «Сочи» часто пропускает довольно легкие голы, а компенсировать результативной игрой в атаке не получается.



Десять дней назад «Краснодар» принимал «Сочи» и разгромил аутсайдера 5:1. Результаты матчей и расписание чемпионата России вы можете найти здесь, а Кубка России — здесь.