Матч «Сочи» — «Краснодар» 27 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 18:30 мск на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр встречи — Михаил Черемных. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар» после 6 туров вышел в лидеры чемпионата России. Причем «быки» сделали это в эффектной манере, отгрузив в Самаре 6 мячей «Крыльям Советов». Причем в Кубке России краснодарцы у себя дома команде Адиева проиграли. Но чемпион с тех пор набрал ход и выдал серию из 5 побед подряд. В кубковой группе у «Краснодара» три очка за разгром московского «Динамо» 4:0. В этом турнире главный тренер Мусаев дает поиграть запасным, и они этим шансом пользуются. Так, с «Динамо» дубль сделал 18-летний Мусаев, 20-летний Козлов отдал голевую передачу, а новичок Сантос забил первый гол в России.
«Сочи» пока что выглядит как худшая команда сезона. У южан всего одна ничья и 5 поражений при общей разнице мячей 3−17. В Кубке у команды Морено 2 очка после победы в серии пенальти над «Крыльями Советов». В «Сочи» этим летом после выхода в РПЛ собрали футболистов с именами, но пока это не пошло на пользу команде. Южанам часто не удаются первые таймы, игроки нервничают и допускают ошибки — это признает и сам главный тренер Морено. «Сочи» часто пропускает довольно легкие голы, а компенсировать результативной игрой в атаке не получается.
Десять дней назад «Краснодар» принимал «Сочи» и разгромил аутсайдера 5:1. Результаты матчей и расписание чемпионата России вы можете найти здесь, а Кубка России — здесь.
В этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,59 на победу «Краснодара» в основное время. Ничья стоит 4,40, победа «Сочи» — 5,50. Тотал больше 2,5 оценивается в 1,79, меньше 2,5 — в 2,10.