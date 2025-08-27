Матч «Балтика» — ЦСКА 27 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«Балтика» — главный сюрприз этого лета. Чемпион Первой лиги уверенно чувствует себя в РПЛ и идет без поражений в топ-4 лиги. Причем по игре калининградцы где-то еще недобрали свои очки. В Кубке России при этом у команды Талалаева 2 поражения — от «Акрона» и «Локомотива». Так что выход из группы под угрозой, если учесть два матча с ЦСКА. Хотя и с топ-клубами «Балтика» выглядит хорошо, она уже доставила много проблем «Динамо», «Спартаку» и тому же «Локомотиву» в чемпионате.
ЦСКА тоже приятно удивляет в этом сезоне. Все-таки у армейцев новый тренер и поначалу был только один новичок. Но и Челестини быстро привил армейцам агрессивный и скоростной футбол, и бразилец Алвес сразу начал приносить пользу. У ЦСКА выделяется российский блок: Обляков, Кисляк, Глебов, команда хорошо бежит и прессингует. Обычно красно-синие мощно проводят первый тайм, а потом контролируют игру и опасно контратакуют. В Кубке у ЦСКА очка после победы над «Локомотивом» и поражения от «Акрона» по пенальти.
Матч начнется в 20:45 мск на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Главный арбитр встречи — Инал Танашев. В прямом эфире игру покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА и «Балтика» в апреле 2024-го играли в Кубке в ½ финала Пути РПЛ и оба раза армейцы были сильнее — 1:0 на выезде и 2:0 дома. Результаты матчей и расписание Кубка России вы можете найти здесь.
Букмекеры не видят фаворита в этой паре. Победа «Балтики» в основное время стоит 2,70, ничья — 3,70, а победа ЦСКА — 2,65. Нет ясности и в том, много ли ждать голов: на тотал меньше 2,5 предлагают 1,70, а на тотал больше 2,5 — 2,23.