Матч «Балтика» — ЦСКА 27 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

«Балтика» — главный сюрприз этого лета. Чемпион Первой лиги уверенно чувствует себя в РПЛ и идет без поражений в топ-4 лиги. Причем по игре калининградцы где-то еще недобрали свои очки. В Кубке России при этом у команды Талалаева 2 поражения — от «Акрона» и «Локомотива». Так что выход из группы под угрозой, если учесть два матча с ЦСКА. Хотя и с топ-клубами «Балтика» выглядит хорошо, она уже доставила много проблем «Динамо», «Спартаку» и тому же «Локомотиву» в чемпионате.