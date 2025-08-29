Тренер «Акрона»: судьям надо начать играть в футбол самим

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Юрием Карповым. На 63-й минуте он удалил полузащитника «Акрона» Константина Марадишвили, а спустя восемь минут назначил пенальти в пользу «Локомотива», который реализовал Дмитрий Воробьев.



«Скорее всего, концентрацию нужно менять нашим арбитрам. Тут как раз тот случай, когда выпрыгнуть вверх, используя руки внизу, невозможно, потому что ты не оттолкнешься от земли, нужен взрыв засчет рук. В данной ситуации, когда рука при прыжке поднимается рука верх, по мне, нужно считать, что это естественное положение, потому что у футболиста не может быть естественным положение рук, как у прогуливающегося по проспекту человека. Никак.



Вот в Европе, я смотрю матчи, и там нет такого количества пенальти, такого количества остановок в игре, как сегодня. Арбитр должен чувствовать характер игры. Мне кажется, самим судьям надо поменять свой образ и не учиться судейству, а самим играть в футбол. Делиться 5 на 5 и между собой спорить, когда случаются единоборства. Вот тогда они больше поймут, когда надо давать играть, а когда нет. Мне кажется, они иногда как будто отношения к футболу не имеют. Это я с долей иронии говорю, но, мне кажется, им надо начать играть в футбол самим», — сказал Тедеев после матча.