Тренер «Акрона»: судьям надо начать играть в футбол самим

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Юрием Карповым. На 63-й минуте он удалил полузащитника «Акрона» Константина Марадишвили, а спустя восемь минут назначил пенальти в пользу «Локомотива», который реализовал Дмитрий Воробьев.
«Скорее всего, концентрацию нужно менять нашим арбитрам. Тут как раз тот случай, когда выпрыгнуть вверх, используя руки внизу, невозможно, потому что ты не оттолкнешься от земли, нужен взрыв засчет рук. В данной ситуации, когда рука при прыжке поднимается рука верх, по мне, нужно считать, что это естественное положение, потому что у футболиста не может быть естественным положение рук, как у прогуливающегося по проспекту человека. Никак.
Вот в Европе, я смотрю матчи, и там нет такого количества пенальти, такого количества остановок в игре, как сегодня. Арбитр должен чувствовать характер игры. Мне кажется, самим судьям надо поменять свой образ и не учиться судейству, а самим играть в футбол. Делиться 5 на 5 и между собой спорить, когда случаются единоборства. Вот тогда они больше поймут, когда надо давать играть, а когда нет. Мне кажется, они иногда как будто отношения к футболу не имеют. Это я с долей иронии говорю, но, мне кажется, им надо начать играть в футбол самим», — сказал Тедеев после матча.
После трех туров «Акрон» имеет в своем активе пять очков и занимает третье место в группе D. 16 сентября в Самаре «Акрон» снова встретится с «Локомотивом».
Михаил Галактионов
Заур Тедеев
Николай Комличенко
12′
Дмитрий Воробьев
71′
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
3
Лукас Фассон
59
Егор Погостнов
99
Руслан Мялковский
94
Артем Тимофеев
45
Александр Сильянов
59′
24
Максим Ненахов
2
Кристиан Рамирес
46′
93
Артем Карпукас
27
Николай Комличенко
59′
10
Дмитрий Воробьев
7
Зелимхан Бакаев
72′
83
Алексей Батраков
77′
6
Дмитрий Баринов
46′
19
Александр Руденко
78
Александр Васютин
89
Денис Попенков
6
Максим Кузьмин
8
Константин Марадишвили
47′
63′
69
Арсений Дмитриев
26
Родриго Эшковал
59′
77
Константин Савичев
46′
19
Марат Бокоев
15
Стефан Лончар
46′
91
Максим Болдырев
90
Александр Морозов
46′
81
Никита Базилевский
17
Солтмурад Бакаев
71′
5
Алекса Джурасович
24
Йонуц Неделчару
46′
87
Никита Шершов
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти