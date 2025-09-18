Соболев стал самым результативным игроком в истории Кубка России

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит». Он провел за «Зенит» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.