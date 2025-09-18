Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.90
П2
5.40
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Брюгге
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.70
П2
2.60
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Копенгаген
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.45
П2
2.36
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.49
П2
5.87
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2

Соболев стал самым результативным игроком в истории Кубка России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отличился дублем в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Ахмата» (2:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

28-летний нападающий оформил 29-е и 30-е результативные действия в Кубке России и вышел на чистое первое место по этому показателю. На его счету 21 мяч и 9 голевых передач в 36 матчах.

Предыдущим рекордсменом был экс-нападающий «Ротора» Олег Веретенников, на счету которого 24 мяча и 4 голевые передачи в 42 матчах. Столько же очков по системе «гол+пас» набрал нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев — 22 мяча и 6 голевых передач в 49 матчах.

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит». Он провел за «Зенит» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.

«Зенит» одержал четвертую победу подряд и гарантировал себе первое место в группе и выход в ¼ финала верхней сетки Пути РПЛ.

Зенит
2:1
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Кубок России, Группа A
17.09.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Голы
Зенит
Александр Соболев
43′
Александр Соболев
59′
Ахмат
Надер Гандри
73′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
23
Арсен Адамов
18
Ярослав Михайлов
9′
51
Вадим Шилов
11
Луис Энрике
66
Роман Вега
25
Страхиня Эракович
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
82′
6
Ваня Дркушич
4
Юрий Горшков
82′
20
Педро
7
Александр Соболев
72′
30
Матео Кассьерра
Ахмат
1
Вадим Ульянов
40
Ризван Уциев
55
Дарко Тодорович
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
22
Мехди Заре
75
Надер Гандри
90+5′
42
Мануэль Келиано
60′
77
Георгий Мелкадзе
13
Мохамед Конате
60′
99
Анас Эль-Махрауи
9
Брайан Мансилья
23′
46′
17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
51′
71′
70
Абакар Гаджиев
Статистика
Зенит
Ахмат
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти