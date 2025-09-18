Соболев стал самым результативным игроком в истории Кубка России

28-летний нападающий оформил 29-е и 30-е результативные действия в Кубке России и вышел на чистое первое место по этому показателю. На его счету 21 мяч и 9 голевых передач в 36 матчах.
Предыдущим рекордсменом был экс-нападающий «Ротора» Олег Веретенников, на счету которого 24 мяча и 4 голевые передачи в 42 матчах. Столько же очков по системе «гол+пас» набрал нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев — 22 мяча и 6 голевых передач в 49 матчах.
Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит». Он провел за «Зенит» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач.
«Зенит» одержал четвертую победу подряд и гарантировал себе первое место в группе и выход в ¼ финала верхней сетки Пути РПЛ.
