Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.85
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Брюгге
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.70
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Копенгаген
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.49
П2
5.87
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.96
П2
3.04
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Манчестер Сити
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.14
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.85
П2
2.70
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
28.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2

Гандри отдал фанату майку, которую забрал после отмены удаления

Защитник «Ахмата» Надер Гандри вернул фанату футболку, которую забрал после отмены удаления в матче 4-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

В добавленное время Гандри получил прямую красную карточку. Уходя в подтрибунное помещение, он бросил свою игровую футболку болельщику на трибунах. Однако после просмотра ВАР главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев отменил красную карточку, заменив ее на желтую. Возвращаясь на поле, Гандри попросил болельщика вернуть сврб футболку.

После матча Гандри встретился с болельщиком, где вручил ему футболку и сделал памятную фотографию.

Стоит отметить, что Гандри стал автором единственного гола «Ахмата» в этой встрече.

Гандри перешел в «Ахмат» зимой 2024 года из эмиратского клуба «Аджман» на правах свободного агента. 30-летний защитник сборной Туниса провел за грозненский клуб 52 матча и забил пять мячей. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до конца сезона.

Зенит
2:1
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Кубок России, Группа A
17.09.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Голы
Зенит
Александр Соболев
43′
Александр Соболев
59′
Ахмат
Надер Гандри
73′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
23
Арсен Адамов
18
Ярослав Михайлов
9′
51
Вадим Шилов
11
Луис Энрике
66
Роман Вега
25
Страхиня Эракович
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
82′
6
Ваня Дркушич
4
Юрий Горшков
82′
20
Педро
7
Александр Соболев
72′
30
Матео Кассьерра
Ахмат
1
Вадим Ульянов
40
Ризван Уциев
55
Дарко Тодорович
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
22
Мехди Заре
75
Надер Гандри
90+5′
42
Мануэль Келиано
60′
77
Георгий Мелкадзе
13
Мохамед Конате
60′
99
Анас Эль-Махрауи
9
Брайан Мансилья
23′
46′
17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
51′
71′
70
Абакар Гаджиев
Статистика
Зенит
Ахмат
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти