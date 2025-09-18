Гандри отдал фанату майку, которую забрал после отмены удаления

В добавленное время Гандри получил прямую красную карточку. Уходя в подтрибунное помещение, он бросил свою игровую футболку болельщику на трибунах. Однако после просмотра ВАР главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев отменил красную карточку, заменив ее на желтую. Возвращаясь на поле, Гандри попросил болельщика вернуть сврб футболку.
После матча Гандри встретился с болельщиком, где вручил ему футболку и сделал памятную фотографию.
Стоит отметить, что Гандри стал автором единственного гола «Ахмата» в этой встрече.
Гандри перешел в «Ахмат» зимой 2024 года из эмиратского клуба «Аджман» на правах свободного агента. 30-летний защитник сборной Туниса провел за грозненский клуб 52 матча и забил пять мячей. Его контракт с «Ахматом» рассчитан до конца сезона.
Сергей Семак
Станислав Черчесов
Александр Соболев
43′
Александр Соболев
59′
Надер Гандри
73′
1
Евгений Латышонок
23
Арсен Адамов
18
Ярослав Михайлов
9′
51
Вадим Шилов
11
Луис Энрике
66
Роман Вега
25
Страхиня Эракович
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
82′
6
Ваня Дркушич
4
Юрий Горшков
82′
20
Педро
7
Александр Соболев
72′
30
Матео Кассьерра
1
Вадим Ульянов
40
Ризван Уциев
55
Дарко Тодорович
10
Рифат Жемалетдинов
4
Турпал-Али Ибишев
22
Мехди Заре
75
Надер Гандри
90+5′
42
Мануэль Келиано
60′
77
Георгий Мелкадзе
13
Мохамед Конате
60′
99
Анас Эль-Махрауи
9
Брайан Мансилья
23′
46′
17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
51′
71′
70
Абакар Гаджиев
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти