Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.98
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
19:45
Лилль
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.82
П2
6.30
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.31
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Ференцварош
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.60
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
22:00
Рейнджерс
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.62
П2
2.81
Футбол. Лига Европы
22:00
Зальцбург
:
Порту
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.76
П2
2.03
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
3.08
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
12.50
X
7.10
П2
1.26
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2

Кубок России, финал Суперкубка ВТБ, матчи лидеров АТР: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях четверга, 25 сентября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/russiancup

Кубок России. «Амкал» — «Енисей»

Где смотреть: Окко, Матч ТВ.

25 сентября болельщики смогут увидеть 4 матча 1/32 финала Кубка России. Расписание на день выглядит так:

  • «Иркутск» — «Челябинск» в 14:00 мск
  • «Амкал» — «Енисей» в 17:00 мск
  • КАМАЗ — «Спартак» Кострома в 19:30 мск
  • «Волна» — «Арсенал» Тула в 20:00 мск

Самым интересным, по мнению спортивных СМИ и букмекеров, станет встреча между «Амкалом» и «Енисеем». Второй день подряд на Кубке России матчи, которые толкают на «сенсацию». В этот раз, чтобы сенсация случилась, «Амкал» должен бросить вызов сопернику из Первой лиги. За спиной у футболистов «Амкала» уже три удачных раунда. Мотивация и моральный подъем хозяев для встречи с командой на голову выше явно присутствует.

Интересно и то, что на контрасте с хорошей формой «Амкала», «Енисей» в последних турах Первой лиги выступил не очень хорошо: две ничьи и два поражения. Способность забивать пока у гостей оставляет желать лучшего, а следовательно, дополнительное давление и нестабильные результаты могут выставить «Енисей» сегодня не в лучшем свете.

Финал Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.

Финал Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу стартует в 21:00 мск между российскими командами «Зенит» и ЦСКА. В полуфинале клубы из северной и южной столиц выбили своих зарубежных соперников. Теперь «Црвена Звезда» и «Дубай» будут бороться за бронзу.

В финальном поединке нет однозначного фаворита. Обе команды хорошо подготовлены, а история встреч не насчитывает ни одной серии побед в последних матчах. Белградская и дубайская команды вовсе никогда не встречались на одной площадке, однако есть вероятность, что победа останется за сербами хотя бы потому, что любовь к баскетболу в пределах этой страны неиссякаемая.

АТР 1000 в Пекине и АТР 500 в Токио. Матчи лидеров мирового рейтинга АТР

Где смотреть: трансляции букмекеров, зарубежные сайты.

В Пекине стартовали матчи мужского «мастерса». Сегодня в 14:00 мск стартовом матче на корт выйдет первый номер посева Янник Синнер. Он упустил звание первой ракетки мира, но по-прежнему остается одним из сильнейших на всех покрытиях, в том числе и на харде. За год у него выиграно почти 90% матчей, в тот время как у соперника — Марина Чилича — только 33%. Более того, теннисист проиграл 2 предыдущих стартовых поединка и в двух еще более ранних турнирах отказался от участия.

Второй матч в 11:30 мск будет сегодня у Карлоса Алькараса. Именно испанец на данный момент сильнейший теннисист тура. Он встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом. Четыре года назад испанец уже обыгрывал его, но с того момента, изменилось немало.

