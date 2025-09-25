Кубок России, финал Суперкубка ВТБ, матчи лидеров АТР: что посмотреть сегодня

Кубок России. «Амкал» — «Енисей»
Где смотреть: Окко, Матч ТВ.
25 сентября болельщики смогут увидеть 4 матча 1/32 финала Кубка России. Расписание на день выглядит так:
- «Иркутск» — «Челябинск» в 14:00 мск
- «Амкал» — «Енисей» в 17:00 мск
- КАМАЗ — «Спартак» Кострома в 19:30 мск
- «Волна» — «Арсенал» Тула в 20:00 мск
Самым интересным, по мнению спортивных СМИ и букмекеров, станет встреча между «Амкалом» и «Енисеем». Второй день подряд на Кубке России матчи, которые толкают на «сенсацию». В этот раз, чтобы сенсация случилась, «Амкал» должен бросить вызов сопернику из Первой лиги. За спиной у футболистов «Амкала» уже три удачных раунда. Мотивация и моральный подъем хозяев для встречи с командой на голову выше явно присутствует.
Интересно и то, что на контрасте с хорошей формой «Амкала», «Енисей» в последних турах Первой лиги выступил не очень хорошо: две ничьи и два поражения. Способность забивать пока у гостей оставляет желать лучшего, а следовательно, дополнительное давление и нестабильные результаты могут выставить «Енисей» сегодня не в лучшем свете.
Финал Суперкубка Единой лиги ВТБ.
Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.
Финал Суперкубка Единой лиги ВТБ по баскетболу стартует в 21:00 мск между российскими командами «Зенит» и ЦСКА. В полуфинале клубы из северной и южной столиц выбили своих зарубежных соперников. Теперь «Црвена Звезда» и «Дубай» будут бороться за бронзу.
В финальном поединке нет однозначного фаворита. Обе команды хорошо подготовлены, а история встреч не насчитывает ни одной серии побед в последних матчах. Белградская и дубайская команды вовсе никогда не встречались на одной площадке, однако есть вероятность, что победа останется за сербами хотя бы потому, что любовь к баскетболу в пределах этой страны неиссякаемая.
АТР 1000 в Пекине и АТР 500 в Токио. Матчи лидеров мирового рейтинга АТР
Где смотреть: трансляции букмекеров, зарубежные сайты.
В Пекине стартовали матчи мужского «мастерса». Сегодня в 14:00 мск стартовом матче на корт выйдет первый номер посева Янник Синнер. Он упустил звание первой ракетки мира, но по-прежнему остается одним из сильнейших на всех покрытиях, в том числе и на харде. За год у него выиграно почти 90% матчей, в тот время как у соперника — Марина Чилича — только 33%. Более того, теннисист проиграл 2 предыдущих стартовых поединка и в двух еще более ранних турнирах отказался от участия.
Второй матч в 11:30 мск будет сегодня у Карлоса Алькараса. Именно испанец на данный момент сильнейший теннисист тура. Он встретится с аргентинцем Себастьяном Баэсом. Четыре года назад испанец уже обыгрывал его, но с того момента, изменилось немало.