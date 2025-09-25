Кубок России, финал Суперкубка ВТБ, матчи лидеров АТР: что посмотреть сегодня

В Пекине стартовали матчи мужского «мастерса». Сегодня в 14:00 мск стартовом матче на корт выйдет первый номер посева Янник Синнер. Он упустил звание первой ракетки мира, но по-прежнему остается одним из сильнейших на всех покрытиях, в том числе и на харде. За год у него выиграно почти 90% матчей, в тот время как у соперника — Марина Чилича — только 33%. Более того, теннисист проиграл 2 предыдущих стартовых поединка и в двух еще более ранних турнирах отказался от участия.