Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» — «Зенит»

Казанский «Рубин» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча пройдет в Казани и начнется в 18 часов по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым.