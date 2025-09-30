Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» — «Зенит»

Казанский «Рубин» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча пройдет в Казани и начнется в 18 часов по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Целовальниковым.
Стартовый состав «Рубина»: Артур Нигматуллин (вратарь), Руслан Безруков, Константин Нижегородов, Игор Вуячич, Андерсон Арройо, Илья Рожков, Марат Апшацев, Олег Иванов (капитан), Богдан Йочич, Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку.
Стартовый состав «Зенита»: Евгений Латышонок (вратарь), Роман Вега, Юрий Горшков, Ваня Дркушич, Арсен Адамов, Страхиня Эракович, Ярослав Михайлов, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (капитан), Лусиано, Александр Соболев.
Соперники уже дважды встречались в этом сезоне. Во втором туре Российской Премьер-лиги команды в Казани сыграли вничью со счетом 2:2. В матче первого круга групповой стадии Кубка России подопечные Сергея Семака одержали домашнюю победу — 3:0.
«Зенит» лидирует в группе с 12 очками, гарантировав себе первое место в квартете и путевку в четвертьфинал Кубка. «Рубин» набрал четыре очка, занимает третью строчку и отстает на одно очко от идущего вторым «Оренбурга».