Матч «Зенит» — «Оренбург» 22 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 20:30 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча — Юрий Карпов (Петрозаводск). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Групповой раунд Пути РПЛ Кубка России подходит к концу. Уже известны некоторые пары плей-офф следующего раунда, а завтра таблицы примут свой окончательный вид. В группе А осталось выяснить, кто продолжит путь в Кубке, заняв третье место, а кто покинет розыгрыш уже сейчас — «Рубин» или «Ахмат». Что касается «Зенита» и «Оренбурга», эти клубы уже гарантировали себе первое и второе места в группе соответственно, так что характер встречи будет близок к товарищеской. Впрочем, некоторая турнирная мотивация у «Зенита» есть: несмотря на непростой старт чемпионата в Кубке сине-бело-голубые стали единственным клубом, который по итогам пяти туров не потерял ни одного очка. Было бы красиво не прерывать серию и завершить розыгрыш идеальным результатом, тем более, заключительная игра пройдет при своих болельщиках.
У «Оренбурга» задачи совсем другие. Команда Ильдара Ахметзянова сражается за выживание в РПЛ, и вряд ли, как и у «Зенита», состав на эту игру окажется основным. Скорее, матч станет проверкой ближайшего резерва и возможностью дать ключевым игрокам перевести дух перед 13-м туром РПЛ. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
Болельщики вправе рассчитывать на открытый футбол. В матче первого круга команда на двоих наколотили восемь мячей, а «Зенит» победил в гостях со счетом 5:3. Состоявшаяся позже очная встреча РПЛ едва не достигла такой же высокой результативности — 5:2, но уже в Питере. У Максима Глушенкова, проводящего нестабильный сезон, в двух этих играх аж шесть забитых мячей. Интересно, будет ли возможность пополнить бомбардирский счет в третьей игре с удобным соперником.
По мнению букмекеров, «Зениту» вряд ли что-то помешает выиграть шестой матч в группе А из шести. Коэффициент на победу петербуржцев в основное время — 1,25, на выигрыш гостей — 12,0, на ничью — 6,80. Ожидается также, что не подкачает общая результативность, раз ставку на тотал больше 2.5 мяча предлагают за 1,42, меньше 2.5 — за 2,70.