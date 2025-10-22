Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.31
П2
2.63
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.13
П2
7.30
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.60
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
5.01
П2
5.21
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.15
X
10.00
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.26
X
7.00
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.32
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.80
П2
6.21
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

Матч «Зенит» — «Оренбург» 22 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 22 октября, состоится матч 6-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Оренбургом».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 20:30 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча — Юрий Карпов (Петрозаводск). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Групповой раунд Пути РПЛ Кубка России подходит к концу. Уже известны некоторые пары плей-офф следующего раунда, а завтра таблицы примут свой окончательный вид. В группе А осталось выяснить, кто продолжит путь в Кубке, заняв третье место, а кто покинет розыгрыш уже сейчас — «Рубин» или «Ахмат». Что касается «Зенита» и «Оренбурга», эти клубы уже гарантировали себе первое и второе места в группе соответственно, так что характер встречи будет близок к товарищеской. Впрочем, некоторая турнирная мотивация у «Зенита» есть: несмотря на непростой старт чемпионата в Кубке сине-бело-голубые стали единственным клубом, который по итогам пяти туров не потерял ни одного очка. Было бы красиво не прерывать серию и завершить розыгрыш идеальным результатом, тем более, заключительная игра пройдет при своих болельщиках.

У «Оренбурга» задачи совсем другие. Команда Ильдара Ахметзянова сражается за выживание в РПЛ, и вряд ли, как и у «Зенита», состав на эту игру окажется основным. Скорее, матч станет проверкой ближайшего резерва и возможностью дать ключевым игрокам перевести дух перед 13-м туром РПЛ. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.

Болельщики вправе рассчитывать на открытый футбол. В матче первого круга команда на двоих наколотили восемь мячей, а «Зенит» победил в гостях со счетом 5:3. Состоявшаяся позже очная встреча РПЛ едва не достигла такой же высокой результативности — 5:2, но уже в Питере. У Максима Глушенкова, проводящего нестабильный сезон, в двух этих играх аж шесть забитых мячей. Интересно, будет ли возможность пополнить бомбардирский счет в третьей игре с удобным соперником.

По мнению букмекеров, «Зениту» вряд ли что-то помешает выиграть шестой матч в группе А из шести. Коэффициент на победу петербуржцев в основное время — 1,25, на выигрыш гостей — 12,0, на ничью — 6,80. Ожидается также, что не подкачает общая результативность, раз ставку на тотал больше 2.5 мяча предлагают за 1,42, меньше 2.5 — за 2,70.

Футбол. Кубок России
22.10
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше