Матч «Зенит» — «Оренбург» 22 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Групповой раунд Пути РПЛ Кубка России подходит к концу. Уже известны некоторые пары плей-офф следующего раунда, а завтра таблицы примут свой окончательный вид. В группе А осталось выяснить, кто продолжит путь в Кубке, заняв третье место, а кто покинет розыгрыш уже сейчас — «Рубин» или «Ахмат». Что касается «Зенита» и «Оренбурга», эти клубы уже гарантировали себе первое и второе места в группе соответственно, так что характер встречи будет близок к товарищеской. Впрочем, некоторая турнирная мотивация у «Зенита» есть: несмотря на непростой старт чемпионата в Кубке сине-бело-голубые стали единственным клубом, который по итогам пяти туров не потерял ни одного очка. Было бы красиво не прерывать серию и завершить розыгрыш идеальным результатом, тем более, заключительная игра пройдет при своих болельщиках.