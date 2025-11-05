Матч «Зенит» — «Динамо» 5 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 20:30 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча — Егор Егоров (Нижний Новгород). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».
Групповой этап Кубка позади, теперь клубам РПЛ предстоит борьба за выбывание. Правда, с правом на ошибку: уступившие в двухраундовых четвертьфиналах отправятся в Путь регионов, но это будет уже в марте. Календарь Кубка затейлив: в одном из центральных противостояний сойдутся «Зенит» Сергея Семака и «Динамо» Валерия Карпина, причем первый матч состоится сегодня на «Газапром Арене», где соперники уже встречались буквально 10 дней назад в рамках чемпионата. Тогда динамовец Бителло открыл счет в середине первого тайма, но затем Андрей Мостовой сравнял, а ближе к концу точный удар Густаво Мантуана принес хозяевам победу.
После объявления сетки плей-офф Кубка наставник «Зенита» Сергей Семак выразил недоумение: как же так, «Зенит» выиграл свою группу со стопроцентным результатом, «Динамо» в своем квартете осталось вторым, победив лишь в трех матчах из шести, но почему-то в четвертьфинале получило ответную игру дома, что всегда считается преимуществом. Но регламент есть регламент, и «Зениту» следует постараться создать задел в первой игре перед визитом в Москву 25 ноября. Результаты матчей и расписание Пути РПЛ Кубка России по футболу вы можете найти здесь.
В чемпионате России «Зенит» завалил старт, но на дистанции постепенно все ближе и ближе к лидирующим «Краснодару» и ЦСКА, а «Локомотив» уже опередил за счет победы в личной встрече на днях. График матчей у петербуржцев плотный и все эти игры имеют большое турнирное значение, поэтому на вторую серию противостояния с московским «Динамо» наверняка выйдет совсем другой состав, более близкий к резервному, зато это шанс проявить себя для тех, кто пока не может пробиться в основной — прежде всего, речь о кандидате в сборную России Александре Соболеве.
«Динамо» первую половину сезона проводит на тройку с минусом, если не хуже. Совмещение Валерием Карпиным постов с работой в сборной точно задумывалось не ради восьмого места, которое бело-голубые сейчас занимают. Руководство жаждет возвращения «Динамо» в группу топ-клубов и борьбы за трофеи. Кубок России — трофей. В чемпионате группа лидеров оторвалась очень далеко, а в Кубке все сейчас примерно в одинаковых условиях, и тот же «Зенит» можно взять и опередить. Поэтому если состав «Зенита» на матч легко угадать — это примерно все здоровые футболисты, не имевшие практики в битве против «Локомотива», — то выбор Карпина более интересен.
Букмекеры видят фаворитом первого матча «Зенит» (коэффициент на победу — 1,57). Как, впрочем, и всего противостояния (коэффициент на проход — 1,48). На «Динамо» соответствующие ставки принимают с коэффициентами 5,80 и 2,67 соответственно. На ничью в первой игре (она возможна, потому что будет ответный матч) можно поставить за 4,50.