Матч «Зенит» — «Динамо» 5 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

В чемпионате России «Зенит» завалил старт, но на дистанции постепенно все ближе и ближе к лидирующим «Краснодару» и ЦСКА, а «Локомотив» уже опередил за счет победы в личной встрече на днях. График матчей у петербуржцев плотный и все эти игры имеют большое турнирное значение, поэтому на вторую серию противостояния с московским «Динамо» наверняка выйдет совсем другой состав, более близкий к резервному, зато это шанс проявить себя для тех, кто пока не может пробиться в основной — прежде всего, речь о кандидате в сборную России Александре Соболеве.