«Зенит» — «Динамо» и Лига чемпионов УЕФА: что смотреть сегодня

В заключительном туре в противостоянии пар Сара Эррани/Жасмин Паолини — Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова будет выявлен второй участник плей-офф от группы Мартины Навратиловой. По итогам двух туров одна путевка в плей-офф уже досталась дуэту Се Шувэй/Елена Остапенко. Кудерметова и Мертенс уже несколько раз встречались на корте с итальянским дуэтом в этом году. В Мадриде сильнее были Кудерметова и Мертенс, а в финале Риме и в ¼ финала «Ролан Гаррос» — итальянки. Кто победит на этот раз?