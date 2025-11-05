Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
Оренбург
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.69
X
4.64
П2
1.59
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.81
П2
5.80
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо Мх
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.30
П2
2.36
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.50
П2
5.99
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.68
П2
1.36
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
8.75
X
5.92
П2
1.33
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.05
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Байер
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.70
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.28
X
5.20
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.36
П2
6.79
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.65
П2
2.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.11
П2
9.00

«Зенит» — «Динамо» и Лига чемпионов УЕФА: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 5 ноября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Depositphotos

Теннис. Итоговый турнир WTA. Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 1) — Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова (Бельгия/Россия, 4)

15:00* (время начала может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

В заключительном туре в противостоянии пар Сара Эррани/Жасмин Паолини — Элисе Мертенс/Вероника Кудерметова будет выявлен второй участник плей-офф от группы Мартины Навратиловой. По итогам двух туров одна путевка в плей-офф уже досталась дуэту Се Шувэй/Елена Остапенко. Кудерметова и Мертенс уже несколько раз встречались на корте с итальянским дуэтом в этом году. В Мадриде сильнее были Кудерметова и Мертенс, а в финале Риме и в ¼ финала «Ролан Гаррос» — итальянки. Кто победит на этот раз?

Футбол. Кубок России. Четвертьфинал. Первый матч. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва)

20:15. Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь РПЛ. Плей-офф, 5.11.2025, 20:30
Зенит
-
Динамо
-

На стадии группового этапа «Зенит» с 18 очками занял первое место в группе А, «Динамо» расположилось на второй строчке в квартете В с 11 очками. «Зенит» и московское «Динамо» недавно сыграли в Российской Премьер-лиги. Победу в Санкт-Петербурге одержала команда Сергея Семака (2:1). Теперь же клубы выявят сильнейшего в Кубке России. В последний раз они встречались в турнире также в четвертьфинале Пути РПЛ в сезоне-2023/2024. Тогда дальше прошел «Зенит».

У «Зенита» травмированы Матео Кассьерра, Дуглас Сантос и Арсен Адамов. В лазарете «Динамо» Андрей Лунев, Бактиер Зайнутдинов, Милан Майсторович, Дмитрий Александров, Антон Миранчук, Луис Чавес, Денис Макаров.

Лига Чемпионов. 4-й тур. «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд)

23:00. Где смотреть: Okko Спорт.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 5.11.2025, 23:00
Манчестер Сити
-
Боруссия Д
-

Обе команды подошли к очной встрече, имея в своем активе по 7 очков. Подопечные Пепа Гвардиолы обыграли «Наполи» и «Вильярреал» (оба раза — 2:0), но не смогли добыть три очка в матче с «Монако» (2:2). Немцы в первой игре Лиги чемпионов этого сезона в ярком матче сыграли вничью с «Ювентусом» (4:4), а затем переиграли «Атлетик» (4:1) и «Копенгаген» (4:2).

Команды встретятся друг с другом в седьмой раз. Счет в противостоянии этих команд 3−1 в пользу команды из Манчестера. Еще две игры завершились вничью. Сегодня «горожане» выйдут на поле в качестве фаворитов. Лидер атак «синих» Эрлинг Холанд набрал сумасшедшую форму — в 10 матчах Английской Премьер-лиги норвежец забил 13 мячей. Сможет ли «Манчестер Сити» обыграть «Боруссию»?

Лига Чемпионов. 4-й тур. «Интер» — «Кайрат»

23:00. Где смотреть: Okko Спорт.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 4-й тур, 5.11.2025, 23:00
Интер
-
Кайрат
-

Миланский «Интер» проведет домашний матч против «Кайрат», который в этом сезоне впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов. Итальянцы набрали девять очков из 9 возможных. Более того, «Интер» пока не пропустил ни одного мяча. Подопечные Кристиана Киву одержали победы в матчах с «Аяксом» (2:0), пражской «Славией» (3:0) и бельгийским «Юнионом» (4:0). «Кайрат» в третьем туре добыл свои первые очки в турнире, сыграв вничью с чемпионом Кипра «Пафосом».

Соперники никогда ранее не встречались друг с другом. Чем закончится сегодняшний поединок? «Интер» одержит крупную и сухую победу или же команда из Алматы сможет преподнести сюрприз?

НХЛ. Регулярный чемпионат. «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз»

03:30 (в ночь на четверг). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 5, 6.11.2025, 3:30
Вашингтон
-
Сент-Луис
-

В рамках регулярного чемпионата «Вашингтон» примет «Сент-Луис». Обе команды на данный момент занимают предпоследние места, соответственно, в Восточной и Западной конференциях. Команда Александра Овечкина проиграла 4 последних матча подряд. Снизилась результативность и капитана-рекордсмена — после 899-го гола Овечкина наступила пауза: четыре матча подряд без очков и нереализованный буллит в игре против «Баффало». Положение «Сент-Луиса» еще тяжелее. 4 ноября «блюзменам» удалось прервать серию из семи поражений подряд — в гостях был обыгран «Эдмонтон» (3:2). Фаворитом сегодняшней встречи эксперты считают столичную команду. Сможет ли Овечкин с партнерами оправдать ожидания болельщиков?