Ну, а че здесь комментировать? Карпин после победы над «Зенитом»

Матч прошел на домашней арене клуба из Санкт-Петербурга.
— Валерий Георгиевич, не могли бы вы дать краткий комментарий по игре.
— Ну, а че здесь комментировать? Неплохая игра с нашей стороны. Соперника, естественно, не оцениваю. С нашей стороны достойная игра, достойный результат. Играя в таком составе, более чем достойно ребята выглядели, за что им всем спасибо. Дело не только в результате, а именно в игре, — сказал Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Иван Сергеев (53-я минута), Ульви Бабаев (84) и Константин Тюкавин (90+3). У проигравших отличился Педро (76).
Сергеев вышел на второе место по голам в Кубке России. На его счету 23 мяча. Первое место по этому показателю занимает Олег Веретенников (24).
Это победа стала для главного тренера «Динамо» Валерия Карпина первой над наставником «Зенита» Сергеем Семаком за 12 матчей. Последний раз Карпин обыгрывал Семака возглавляя «Ростов» в мае 2019 года (1:0). С тех пор наставник сине-бело-голубых выиграл у команд Карпина 8 встреч и трижды сыграл вничью.
Ответная игра между командами пройдет в Москве 27 ноября.
Сергей Семак
Валерий Карпин
Педро
76′
Иван Сергеев
53′
Ульви Бабаев
84′
Константин Тюкавин
90+3′
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
66
Роман Вега
7
Александр Соболев
45+4′
33
Нино
32
Лусиано Гонду
64′
10
Максим Глушенков
17
Андрей Мостовой
46′
5
Вильмар Барриос
9
Сантос да Силва Жерсон
79′
21
Александр Ерохин
28
Нуралы Алип
64′
11
Луис Энрике
18
Ярослав Михайлов
46′
31
Густаво Мантуан
4
Юрий Горшков
64′
20
Педро
31
Игорь Лещук
56
Леон Зайдензаль
78′
33
Иван Сергеев
2
Николас Маричаль
56′
88
Виктор Окишор
7
Дмитрий Скопинцев
90′
44
Антонио Диас Рубенс
14
Эль Мехди Маухуб
35′
17
Ульви Бабаев
13
Николя Муми Нгамале
73′
70
Константин Тюкавин
50
Александр Кутицкий
46′
6
Роберто Фернандес
55
Максим Осипенко
46′
74
Даниил Фомин
59′
10
Бителло
73′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти