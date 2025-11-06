Ну, а че здесь комментировать? Карпин после победы над «Зенитом»

— Ну, а че здесь комментировать? Неплохая игра с нашей стороны. Соперника, естественно, не оцениваю. С нашей стороны достойная игра, достойный результат. Играя в таком составе, более чем достойно ребята выглядели, за что им всем спасибо. Дело не только в результате, а именно в игре, — сказал Валерий Карпин на послематчевой пресс-конференции.