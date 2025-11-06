Сергей Семак: чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят

Накануне «Зенит» дома уступил московскому «Динамо» (1:3) в первом матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России, прервав свою 15-матчевую беспроигрышную серию. Кроме того, «сине-бело-голубые» потерпели первое домашнее поражение с декабря 2024 года.
«Ну вы же видели, допустим, прошлую игру: на Нино наступают — ничего нет. Потом следующая игра: показывают красную карточку, и никто не понимает, почему. То же самое сегодня: оказывается, можно хватать за футболки и держать, а уже судья решает — или VAR, не знаю, кто именно решает — где задержка, а где нет. Любой контакт — решение принимают судьи, и многие из них абсолютно непонятные. Поэтому ничего не меняется: чем больше говоришь о судействе, тем хуже судят. Наверное, мстят за что‑то, не знаю», — сказал Семак.
Ответный матч между командами пройдет 27 ноября в Москве.
Сергей Семак
Валерий Карпин
Педро
76′
Иван Сергеев
53′
Ульви Бабаев
84′
Константин Тюкавин
90+3′
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
66
Роман Вега
7
Александр Соболев
45+4′
33
Нино
32
Лусиано Гонду
64′
10
Максим Глушенков
17
Андрей Мостовой
46′
5
Вильмар Барриос
9
Сантос да Силва Жерсон
79′
21
Александр Ерохин
28
Нуралы Алип
64′
11
Луис Энрике
18
Ярослав Михайлов
46′
31
Густаво Мантуан
4
Юрий Горшков
64′
20
Педро
31
Игорь Лещук
56
Леон Зайдензаль
78′
33
Иван Сергеев
2
Николас Маричаль
56′
88
Виктор Окишор
7
Дмитрий Скопинцев
90′
44
Антонио Диас Рубенс
14
Эль Мехди Маухуб
35′
17
Ульви Бабаев
13
Николя Муми Нгамале
73′
70
Константин Тюкавин
50
Александр Кутицкий
46′
6
Роберто Фернандес
55
Максим Осипенко
46′
74
Даниил Фомин
59′
10
Бителло
73′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
