Семак рассказал, чем удивило «Динамо» в матче Кубка России

— Я думаю, никак не повлияло. Для команды «Динамо», конечно, смена тренера — это дополнительный всплеск эмоций, как правило положительных. Команда всегда реагирует. Многие команды меняют тренера, положительно реагируют на смену, в отличие от «Зенита», где не меняют главного тренера. Поэтому мы стараемся поддерживать тот эмоциональный фон, который у нас есть. И сегодня в этом отношении мне игра понравилась.



Удивила, наверное, схема — шесть защитников вышли. Ну, в принципе, мы по составу увидели и понимали, кто, как и где будет действовать, в каких позициях. И, в принципе, справились с той насыщенной обороны «Динамо». Это не мешало нам создавать моменты, но, повторюсь, что конечно немножко не хватило реализации. Хорошие моменты были, один Максим Глушенков мог сегодня хет-трик, наверное, сделать… Но ничего, главное, что ребята стараются, моменты создают, а голы… Они придут. В целом, еще раз повторюсь, хороший и интересный матч, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».