Семак рассказал, чем удивило «Динамо» в матче Кубка России

Накануне «Зенит» уступил «Динамо» в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России (0:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По результатам двух встреч клуб из Санкт-Петербурга уступил московскому «Динамо» (2:3) и вылетел в Путь регионов. На стадии второго этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России сине-бело-голубые сыграют против калининградской «Балтики».

— Насколько удивила вас игровая схема «Динамо» и как повлияло на подготовку, что у вашего соперника между матчами сменился тренер?

— Я думаю, никак не повлияло. Для команды «Динамо», конечно, смена тренера — это дополнительный всплеск эмоций, как правило положительных. Команда всегда реагирует. Многие команды меняют тренера, положительно реагируют на смену, в отличие от «Зенита», где не меняют главного тренера. Поэтому мы стараемся поддерживать тот эмоциональный фон, который у нас есть. И сегодня в этом отношении мне игра понравилась.

Удивила, наверное, схема — шесть защитников вышли. Ну, в принципе, мы по составу увидели и понимали, кто, как и где будет действовать, в каких позициях. И, в принципе, справились с той насыщенной обороны «Динамо». Это не мешало нам создавать моменты, но, повторюсь, что конечно немножко не хватило реализации. Хорошие моменты были, один Максим Глушенков мог сегодня хет-трик, наверное, сделать… Но ничего, главное, что ребята стараются, моменты создают, а голы… Они придут. В целом, еще раз повторюсь, хороший и интересный матч, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, 17 ноября главный тренер «Динамо» Валерий Карпин покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности наставника бело-голубых был назначен Ролан Гусев. Он уже был в этой должности в конце прошлого сезона и тогда «Динамо» одержало три победы в четырех турах.


