Старт футбольного Кубка регионов могут отложить до 2027 года

Новый футбольный турнир должен будет объединить около 200 клубов из Второй лиги Б, Третьей лиги и Медиалиги, которые будут бороться за право сыграть в национальном кубке. Одновременно с этим Кубок России должен будет вернуться к традиционному формату — без Пути РПЛ и Пути регионов.