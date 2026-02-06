Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.55
П2
3.67
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.08
П2
3.18
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.35
П2
3.47
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.38
П2
4.17
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.75
П2
5.17

Старт футбольного Кубка регионов могут отложить до 2027 года

Старт Кубка регионов могут отложить до 2027 года из-за большого числа нерешенных организационных и финансовых вопросов. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Новый футбольный турнир должен будет объединить около 200 клубов из Второй лиги Б, Третьей лиги и Медиалиги, которые будут бороться за право сыграть в национальном кубке. Одновременно с этим Кубок России должен будет вернуться к традиционному формату — без Пути РПЛ и Пути регионов.

По информации источника, на недавней встрече куратора Кубка регионов Ильи Геркуса с представителями региональных федераций не было достигнуто согласия по ключевым вопросам организации турнира, в том числе распределения расходов между клубами. Основные расходы предполагалось возложить на клубы — оплата медпомощи, пожарных, стюардов и билетной программы. Компенсировать затраты планировалось за счет призовых, но клубы отказались работать «в ноль».

Отмечается, что у большинства клубов нет средств на организацию турнира и аренду стадионов, которые соответствуют регламенту. Также неразрешенными остаются вопросы с медицинским обследованием футболистов, поскольку требования в разных лигах. В профессиональных клубах Второй лиги игроки проходят углубленное медобследование, тогда как в любительских клубах Третьей лиги зачастую обходятся обычной медицинской справкой.

Из-за нерешенных вопросов и неопределенности с финансированием проведение первого Кубка регионов теперь может быть перенесено на 2027 год. Изначально его проведение было намечено на период с апреля по сентябрь 2026 года.