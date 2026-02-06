Старт футбольного Кубка регионов могут отложить до 2027 года

Новый футбольный турнир должен будет объединить около 200 клубов из Второй лиги Б, Третьей лиги и Медиалиги, которые будут бороться за право сыграть в национальном кубке. Одновременно с этим Кубок России должен будет вернуться к традиционному формату — без Пути РПЛ и Пути регионов.
По информации источника, на недавней встрече куратора Кубка регионов Ильи Геркуса с представителями региональных федераций не было достигнуто согласия по ключевым вопросам организации турнира, в том числе распределения расходов между клубами. Основные расходы предполагалось возложить на клубы — оплата медпомощи, пожарных, стюардов и билетной программы. Компенсировать затраты планировалось за счет призовых, но клубы отказались работать «в ноль».
Отмечается, что у большинства клубов нет средств на организацию турнира и аренду стадионов, которые соответствуют регламенту. Также неразрешенными остаются вопросы с медицинским обследованием футболистов, поскольку требования в разных лигах. В профессиональных клубах Второй лиги игроки проходят углубленное медобследование, тогда как в любительских клубах Третьей лиги зачастую обходятся обычной медицинской справкой.
Из-за нерешенных вопросов и неопределенности с финансированием проведение первого Кубка регионов теперь может быть перенесено на 2027 год. Изначально его проведение было намечено на период с апреля по сентябрь 2026 года.