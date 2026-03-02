РФС ввел новый протокол подачи мячей в матчах Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) обновил протокол подачи мячей в матчах Кубка России. Новые правила нацелены на сокращение остановок в игре и создание равных условий для обеих команд.
Согласно обновлениям, мячи будут размещаться на земле вдоль периметра поля. Игроки смогут забирать их с фиксированных позиций. В общей сложности будет 11 мячей: по два за каждыми воротами, два у боковой линии рядом с скамейками запасных и пять у противоположной линии. Кроме того, один мяч будет находиться у резервного судьи. Подавшие мячи будут ответственны за их возвращение на указанные места.
Эти изменения вступят в силу с матчей полуфинальной стадии Пути РПЛ и ¼ финала Пути Регионов Кубка России. Новый протокол был внедрен на соревнованиях УЕФА с сезона-2025/2026 и протестирован на товарищеских матчах сборных России. С учетом положительных откликов игроков и судей, РФС решило начать использовать этот опыт на профессиональных турнирах среди мужских команд.