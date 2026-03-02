Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.50
П2
9.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Удинезе
1
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.57
П2
5.10
Футбол. Кубок России
03.03
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.24
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
П1
X
П2

Известен список судей, назначенных на матчи Кубка России

Иван Абросимов будет судить матч Кубка России «Динамо» — «Спартак», Алексей Сухой назначен на игру ЦСКА — «Краснодар».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Стали известны арбитры, которые будут работать на первых матчах ½ финала Пути РПЛ и 2-го этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России.

3 марта (вторник)

«Балтика» — «Зенит»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Игорь Капленков; VAR — Сергей Карасев; АVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Колобаев.

4 марта (среда)

«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Сергей Иванов; АVAR — Роман Галимов; инспектор — Николай Иванов.

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: судья — Владимир Москалев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Маликов; резервный судья — Евгений Галимов; VAR — Ян Бобровский; АVAR — Евгений Буланов; инспектор — Вячеслав Харламов.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Андрей Прокопов; VAR — Артур Федоров; АVAR — Роман Сафьян; инспектор — Олег Соколов.

5 марта (четверг)

«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников.

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ефим Рубцов; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.

«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Иван Абросимов.

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Павел Шадыханов; АVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Зуев.

Футбол. Кубок России
05.03
Динамо
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.24
П2
2.70