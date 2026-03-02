Известен список судей, назначенных на матчи Кубка России

Стали известны арбитры, которые будут работать на первых матчах ½ финала Пути РПЛ и 2-го этапа ¼ финала Пути регионов Кубка России.
3 марта (вторник)
«Балтика» — «Зенит»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Игорь Капленков; VAR — Сергей Карасев; АVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Колобаев.
4 марта (среда)
«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Сергей Иванов; АVAR — Роман Галимов; инспектор — Николай Иванов.
«Ростов» — «Динамо» Махачкала: судья — Владимир Москалев. Помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Маликов; резервный судья — Евгений Галимов; VAR — Ян Бобровский; АVAR — Евгений Буланов; инспектор — Вячеслав Харламов.
ЦСКА — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой. Помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Андрей Прокопов; VAR — Артур Федоров; АVAR — Роман Сафьян; инспектор — Олег Соколов.
5 марта (четверг)
«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников.
Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ефим Рубцов; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.
«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Иван Абросимов.
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья — Станислав Матвеев; VAR — Павел Шадыханов; АVAR — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Зуев.