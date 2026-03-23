Мажич: Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу «Зенита»

По мнению Милорада Мажича, арбитр Павел Кукуян ошибочно назначили пенальти в пользу «Зенита» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с махачкалинским «Динамо».
«Динамо» проиграло «Зениту» в Санкт-Петербурге со счетом 0:1. Единственный гол нападающий петербуржцев Джон Дуран забил с пенальти, который был назначен после вмешательства VAR. Судьи посчитали, что Сослан Кагермазов нарушил правила против Даниила Кондакова.
«Моя реакция? Ужас. Я смотрел из VAR-центра. Ужас, что могу сказать… Я был удивлен, когда слушал коммуникацию, когда VAR начал обсуждать этот эпизод», — сказал Мажич в программе «Правила игры».
Мажичу 53 года. Он работал арбитром с 2007 года. Серб обслуживал финал Лиги чемпионов 2018 года между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1). В 2014 и 2018 годах работал на играх чемпионата мира, в 2017 году — на финале Кубка конфедераций в России. Сербский специалист входит в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
