Мажич: Кукуян ошибочно назначил пенальти в пользу «Зенита»

Мажичу 53 года. Он работал арбитром с 2007 года. Серб обслуживал финал Лиги чемпионов 2018 года между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1). В 2014 и 2018 годах работал на играх чемпионата мира, в 2017 году — на финале Кубка конфедераций в России. Сербский специалист входит в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.