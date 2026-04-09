Ву после победы «Спартака» над «Зенитом» дал интервью на русском

24-летний камерунец стал автором решающего попадания в серии послематчевых пенальти.
«Сегодня я очень рад, потому что мы победили. “Зенит” — сложная команда, но мы работали хорошо, стояли друг за друга, я очень рад», — сказал Ву на русском языке.
Ву перешел в «Спартак» летом 2025 года из «Ренна» на правах свободного агента. Он провел за «красно-белых» 22 матча, в которых забил два мяча. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Ранее Ву рассказывал, что после переезда в Россию стал активно изучать русский язык, занимаясь с репетитором три-четыре раза в неделю.
В финале Пути регионов «Спартак» дома сыграет против ЦСКА. В финале Пути РПЛ встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Матчи запланированы на
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».