Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.26
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.19
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.39
П2
2.16
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.43
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.04
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.45
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:7
Зенит
0
:
Спартак
0
П1
X
П2

Ву после победы «Спартака» над «Зенитом» дал интервью на русском

Защитник «Спартака» Кристофер Ву прокомментировал победу над «Зенитом» (0:0, пен. 7:6). в полуфинале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает телеграм-канал «Футбольный Биги».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

24-летний камерунец стал автором решающего попадания в серии послематчевых пенальти.

«Сегодня я очень рад, потому что мы победили. “Зенит” — сложная команда, но мы работали хорошо, стояли друг за друга, я очень рад», — сказал Ву на русском языке.

Ву перешел в «Спартак» летом 2025 года из «Ренна» на правах свободного агента. Он провел за «красно-белых» 22 матча, в которых забил два мяча. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее Ву рассказывал, что после переезда в Россию стал активно изучать русский язык, занимаясь с репетитором три-четыре раза в неделю.

В финале Пути регионов «Спартак» дома сыграет против ЦСКА. В финале Пути РПЛ встретятся «Краснодар» и московское «Динамо». Матчи запланированы на 5−7 мая.

Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».