Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.26
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.19
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.39
П2
2.16
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.43
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.04
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.45
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
0
:
Атлетико
2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:7
Зенит
0
:
Спартак
0
«Результат закономерен». Аршавин — о матче «Спартака» и «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Спартака» над сине-бело-голубыми в матче второго этапа полуфинала «Пути регионов» Кубка России (0:0, 7:6 пен.).

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» на выезде обыграл «Зенит». Основное время матча завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты красно-белых (7:6).

На 44-й минуте аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не реализовал пенальти.

— «Спартак» контролировал игру. Я удивлялся, почему Карседо не выпускал нападающих. Такое ощущение, что был план забрать мяч у «Зенита» и забить самим. Но у самих не получалось, потому что не было человека на острие. Результат в основное время закономерен, а пенальти — это лотерея, не сказать, что там чудо‑вратарь или кто‑то плохо пробил, плюс‑минус все пробили одинаково. «Спартаку» больше повезло.

Пенальти? Такой ставить нельзя, он мог испортить привкус, если даже «Спартак» выиграл бы в основное время, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Спартак» прервал 14-летнюю серию поражений на домашнем поле «Зенита». Последняя гостевая победа была одержана красно-белыми 6 мая 2012 года (3:2).

«Спартак» вышел в финал «Пути регионов», где сыграет с действующим обладателем Кубка — ЦСКА.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
8.04.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
Спартак
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
