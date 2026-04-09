«Результат закономерен». Аршавин — о матче «Спартака» и «Зенита»

«Спартак» на выезде обыграл «Зенит». Основное время матча завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты красно-белых (7:6).
На 44-й минуте аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не реализовал пенальти.
— «Спартак» контролировал игру. Я удивлялся, почему Карседо не выпускал нападающих. Такое ощущение, что был план забрать мяч у «Зенита» и забить самим. Но у самих не получалось, потому что не было человека на острие. Результат в основное время закономерен, а пенальти — это лотерея, не сказать, что там чудо‑вратарь или кто‑то плохо пробил, плюс‑минус все пробили одинаково. «Спартаку» больше повезло.
Пенальти? Такой ставить нельзя, он мог испортить привкус, если даже «Спартак» выиграл бы в основное время, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
«Спартак» прервал 14-летнюю серию поражений на домашнем поле «Зенита». Последняя гостевая победа была одержана красно-белыми 6 мая 2012 года (3:2).
«Спартак» вышел в финал «Пути регионов», где сыграет с действующим обладателем Кубка — ЦСКА.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Эсекиэль Барко
44′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти