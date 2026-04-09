Сантос: «Зенит» создал больше голевых моментов, чем «Спартак»

«Зенит» уступил «Спартаку» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Встреча в Санкт‑Петербурге в основное время завершилась со счетом 0:0. На 44‑й минуте пенальти не реализовал полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, удар аргентинца отразил голкипер петербуржцев Евгений Латышонок. В серии пенальти точнее оказались красно‑белые — 7:6.
«Мы считаем, что у нас было больше голевых моментов, чем у соперника. Помимо пенальти, которые они заработали. Но если говорить шансах с игры, то два более явных момента были у Александра Мостового и Даниила Кондакова», — заявил Сантос в интервью «Матч ТВ».
Следующий матч «Зенит» проведет дома против «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге в воскресенье, 12 апреля.
32-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В октября 2024 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Сантосу российское гражданство. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. После вызова в сборную Бразилии в сентябре 2025 года Сантос отказался от российского спортивного гражданства и снова считается легионером в РПЛ.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Эсекиэль Барко
44′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
