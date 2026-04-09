Черданцев: В спорных ситуациях судья принимал сторону «Спартака»

Комментатор Георгий Черданцев высказался о судействе в матче Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Синицын/ТАСС

8 апреля матч «Зенит» — «Спартак» прошла накануне в Санкт-Петербурге. Красно-белые переиграли сине-бело-голубых в серии пенальти — 0:0, 7:6 (пен.). Главным арбитром встречи был Артем Чистяков.

— Не заметил сегодня прямо адских скандалов. Получается, что, по сути, квиты. Если в мартовском матче 21-го тура РПЛ Соболеву не показали вторую желтую, сегодня не показали Денисову чистый фол — проспал судья. Люди очень любят теорию заговора. Твой разговор с болельщиком сегодня процитировали — что «Зенит» тащат — пожалуйста, этому болельщику ответ. Сколько в спорных ситуациях было решений в пользу «Спартака»? Все до одного! Все до одного. В матче такой важности. Во всех спорных ситуациях решения принимались в пользу «Спартака», — приводит слова Черданцева «РБ Спорт».

На 31-й минуте Чистяков не вынес второе предупреждение спартаковцу Пабло Солари за неспортивное поведение — саркастические аплодисменты. Первую желтую карточку он получил секундами ранее — за грубый фол против Вендела. А во втором тайме вторую желтую карточку за фол на Андрее Мостовом не получил Даниил Денисов.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
8.04.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
Спартак
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти