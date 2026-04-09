Черданцев: В спорных ситуациях судья принимал сторону «Спартака»

— Не заметил сегодня прямо адских скандалов. Получается, что, по сути, квиты. Если в мартовском матче 21-го тура РПЛ Соболеву не показали вторую желтую, сегодня не показали Денисову чистый фол — проспал судья. Люди очень любят теорию заговора. Твой разговор с болельщиком сегодня процитировали — что «Зенит» тащат — пожалуйста, этому болельщику ответ. Сколько в спорных ситуациях было решений в пользу «Спартака»? Все до одного! Все до одного. В матче такой важности. Во всех спорных ситуациях решения принимались в пользу «Спартака», — приводит слова Черданцева «РБ Спорт».