«Мы сотворили историю». Угальде — о победе над «Зенитом»

«Мы сейчас сфокусированы на работе. Нужно дождаться окончания сезона, чтобы оценивать результаты. Конечно, мы сфокусированы как на кубке, так и на том, чтобы подняться в таблице РПЛ. Мы должны быть лучшими. Великолепные ощущения от победы над “Зенитом” в Кубке России, мы сотворили историю, долго не могли выиграть в Санкт-Петербурге. Мы очень счастливы, но, конечно, нам нужно держать фокус на следующем матчем. Матч с ЦСКА будет отличным, это дерби, очень особенная игра для нас. Будем усердно стараться, чтобы выиграть в этом матче», — цитирует Угальде ТАСС.