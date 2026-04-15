«Мы сотворили историю». Угальде — о победе над «Зенитом»

8 апреля «Спартак» победил «Зенит» в матче второго этапа ½ финала пути регионов Кубка России — 0:0, пенальти 7:6. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победа стала для «Спартака» первой выездной в противостоянии с «Зенитом» с мая 2012 года. Манфред Угальде рассказал о целях, которые стоят перед клубом в концовке сезона.
«Мы сейчас сфокусированы на работе. Нужно дождаться окончания сезона, чтобы оценивать результаты. Конечно, мы сфокусированы как на кубке, так и на том, чтобы подняться в таблице РПЛ. Мы должны быть лучшими. Великолепные ощущения от победы над “Зенитом” в Кубке России, мы сотворили историю, долго не могли выиграть в Санкт-Петербурге. Мы очень счастливы, но, конечно, нам нужно держать фокус на следующем матчем. Матч с ЦСКА будет отличным, это дерби, очень особенная игра для нас. Будем усердно стараться, чтобы выиграть в этом матче», — цитирует Угальде ТАСС.
«Мы проводим хорошую работу с Хуаном Карседо. Он много делает, чтобы улучшить команду. Мы стараемся выиграть в каждом матче, у нас хороший тренировочный процесс, хорошие матчи, хорошие результаты. Карседо — хороший тренер, мы счастливы работать с ним», — добавил нападающий «Спартака».
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 24 матчах. Отставание от идущего третьим московского «Локомотива» составляет три очка. В Кубке России красно-белые 6 мая сыграют с ЦСКА в финале Пути регионов.
Манфреду Угальде 23 года. В «Спартак» костариканец перешел в январе 2024 года из нидерландского «Твенте». В составе «Спартака» Угальде провел 82 матча, в которых забил 26 мячей и сделал 8 результативных передач. В сезоне-2024/25 он стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги.
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
