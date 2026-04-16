Петербургских фанатов, бросавших бутылки в игроков «Спартака», наказали

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, двум фанатам запретили посещать матчи за бросание бутылок на матче «Зенита» и «Спартака».
«Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Сергея Иванова и Антона Харитонова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.31 КоАП РФ. Суд установил, что 8 апреля 2026 года, являясь зрителями футбольного матча команд “Зенит” — “Спартак”, каждый из фигурантов бросил пластиковую бутылку (каждый свою) в сторону футбольного поля. Иванов и Харитонов вину признали. Раскаялись. Харитонов просил строго не наказывать, так как ходит на матчи с ребёнком, который занимается футболом. Суд назначил обоим штраф в 7 тысяч рублей. Кроме того, Иванову нельзя посещать официальные соревнования один год, Харитонову — восемь месяцев», — написано в сообщении.
Одна из бутылок, брошенных с трибун, попала в форварда «Спартака» Манфреда Угальде.
«Спартак» одержал первую выездную победу над «Зенитом» с мая 2012 года. Она стала первой для футболистов красно-белых на «Газпром Арене». В финале пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится 6 мая.
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
