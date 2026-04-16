Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
4.21
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.63
П2
3.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.66
П2
4.46
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.52
П2
5.82
Футбол. Лига конференций
22:00
Фиорентина
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.50
П2
2.36
Футбол. Лига конференций
22:00
АЕК
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.77
П2
3.86
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.00
П2
4.60

Петербургских фанатов, бросавших бутылки в игроков «Спартака», наказали

В Санкт-Петербурге привлекли к ответственности двух болельщиков после матча второго этапа ½ финала Пути регионов Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 6:7 пен.).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, двум фанатам запретили посещать матчи за бросание бутылок на матче «Зенита» и «Спартака».

«Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Сергея Иванова и Антона Харитонова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.31 КоАП РФ. Суд установил, что 8 апреля 2026 года, являясь зрителями футбольного матча команд “Зенит” — “Спартак”, каждый из фигурантов бросил пластиковую бутылку (каждый свою) в сторону футбольного поля. Иванов и Харитонов вину признали. Раскаялись. Харитонов просил строго не наказывать, так как ходит на матчи с ребёнком, который занимается футболом. Суд назначил обоим штраф в 7 тысяч рублей. Кроме того, Иванову нельзя посещать официальные соревнования один год, Харитонову — восемь месяцев», — написано в сообщении.

Одна из бутылок, брошенных с трибун, попала в форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

«Спартак» одержал первую выездную победу над «Зенитом» с мая 2012 года. Она стала первой для футболистов красно-белых на «Газпром Арене». В финале пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится 6 мая.

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
8.04.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
Спартак
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
