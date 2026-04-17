«Зенит» и «Спартак» суммарно оштрафованы на 510 тысяч рублей

Встреча прошла 8 апреля в Санкт‑Петербурге и завершилась победой москвичей в серии пенальти (0:0, по пен. 7:6).
Петербургский клуб получил штраф на 300 тысяч рублей за бросание и попадание предметов, брошенных зрителями в игрока соперника и на 80 тысяч — за использование зрителями пиротехнических изделий. В частности, болельщики бросали с трибун бутылки, одна из которых попала в голову форварда московской команды Манфреда Угальде.
Красно‑белые оштрафованы на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений и еще на 30 тысяч — за использование зрителями пиротехнических изделий.
«Зенит» завершил борьбу в Кубке России. Команда Хуана Карлоса Карседо вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 6 мая на стадионе «Спартака».
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Эсекиэль Барко
44′
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
