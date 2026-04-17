Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.30
П2
1.64
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
0
:
Сочи
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
6.60
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
2
:
КАМАЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
16.00
П2
100.00
Футбол. Германия
21:30
Санкт-Паули
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.34
П2
2.51
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.89
П2
13.25
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.29
П2
7.75
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
3
:
Челябинск
0
П1
X
П2

«Зенит» и «Спартак» суммарно оштрафованы на 510 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет наложил на «Зенит» и «Спартак» денежные штрафы за поведение болельщиков во время матча Кубка России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла 8 апреля в Санкт‑Петербурге и завершилась победой москвичей в серии пенальти (0:0, по пен. 7:6).

Петербургский клуб получил штраф на 300 тысяч рублей за бросание и попадание предметов, брошенных зрителями в игрока соперника и на 80 тысяч — за использование зрителями пиротехнических изделий. В частности, болельщики бросали с трибун бутылки, одна из которых попала в голову форварда московской команды Манфреда Угальде.

Красно‑белые оштрафованы на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений и еще на 30 тысяч — за использование зрителями пиротехнических изделий.

«Зенит» завершил борьбу в Кубке России. Команда Хуана Карлоса Карседо вышла в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 6 мая на стадионе «Спартака».

Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
8.04.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Нереализованные пенальти
Спартак
Эсекиэль Барко
44′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Вильмар Барриос
17
Андрей Мостовой
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
90′
78
Игорь Дивеев
20
Педро
61′
10
Максим Глушенков
9
Джон Дуран
61′
7
Александр Соболев
11
Луис Энрике
42′
73′
61
Даниил Кондаков
33
Нино
90′
14
Джон Джон
Спартак
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
4
Александр Джику
72′
3
Кристофер Ву
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
98
Александр Максименко
90′
1
Илья Помазун
97
Даниил Денисов
34′
59′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
86′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
46′
27
Игорь Дмитриев
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
