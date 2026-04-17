«Зенит» и «Спартак» суммарно оштрафованы на 510 тысяч рублей

Петербургский клуб получил штраф на 300 тысяч рублей за бросание и попадание предметов, брошенных зрителями в игрока соперника и на 80 тысяч — за использование зрителями пиротехнических изделий. В частности, болельщики бросали с трибун бутылки, одна из которых попала в голову форварда московской команды Манфреда Угальде.