Кисляк опубликовал пост после вылета ЦСКА из Кубка России

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о вылете команды из Кубка России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

6 мая ЦСКА уступил московскому «Спартаку» в финале Пути регионов Кубка России со счетом 0:1. Единственный гол в матче на 10-й минуте забил защитник красно-белых Руслан Литвинов.

«Первые эмоции после дерби немного улеглись. В первую очередь, хочу поблагодарить вас, дорогие болельщики! Ваша поддержка была невероятной все 90 минут.

Проиграть вчера было очень больно, но я скажу так: в раздевалке и на поле мы были командой. Я этому очень рад, горжусь командой. Искренне верю и знаю, что у нас все будет хорошо», — написал Кисляк в телеграм-канале.

В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Краснодаром», который по сумме двух встреч одержал победу над московским «Динамо» в финале Пути РПЛ Кубка страны (0:0; 0:0, 6:5 пен.).

20-летний Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2024 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.


Ранее агент полузащитника Александр Маньяков заявил, что игроком интересуются клубы из Европы и других континентов.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Финал
6.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Голы
Спартак
Руслан Литвинов
10′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
76′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
89′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
76′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
89′
89′
11
Ливай Гарсия
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
68′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
89′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
76′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
61′
20
Матия Попович
Статистика
Спартак
ЦСКА
Желтые карточки
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
