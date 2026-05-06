Агент Кисляка: Переговоры идут с Европой и другими континентами

20-летний Матвей Кисляк является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с 2024 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 млн евро.
— Можешь ли ты дать какую-то вероятность, что этим летом будет какое-то предложение из Европы, которое может всех устроить?
— Я немного суеверный и, наверное, не буду никаких прогнозов давать. Скажу так, что переговоры идут. Переговоры идут в разных направлениях — начиная от Европы и заканчивая другими континентами.
Перевалочного чемпионата не получится, потому что ЦСКА достаточно высоко котирует Матвея и трансферная стоимость там будет достаточно серьезной. Те страны европейские, которые сейчас для нас доступны, — три страны, скажем так.
— Италия, Франция, Испания.
— Да, может быть, Португалия в какой-то степени. В этих четырех лигах есть 20 клубов, которые могут платить, из этих 20 клубов, может быть, 10, которые реально готовы платить ту сумму, которую попросит ЦСКА.
— Это больше 15 млн евро?
— Больше 15 млн евро.
— Это то, что ЦСКА зимой обозначал «Фенербахче»?
— Это не зимой было, это было прошлым летом. Зимой был интерес от двух клубов из Саудовской Аравии. В связи с той политической ситуацией, которая сейчас в мире сказывается, может быть, Саудовская Аравия как бридж-трансфер — это достаточно интересная история.
Но, мне кажется, было бы вообще идеально, и Матвей с этим согласен, и он сам об этом говорил, и он готов к этому, что, например, какой-то большой топ-клуб платит необходимую сумму, которую ЦСКА запрашивает, и отдает в его в аренду в свой чемпионат или в другой чемпионат европейский, в клуб с меньшими амбициями, — сказал Маньяков в подкасте «Премьер-лига несправедливости».
