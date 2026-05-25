Тренер «Спартака» пообещал после Кубка России разбить Суперкубок

Во время празднования кубок разбился в руках нападающего «Спартака» Пабло Солари. Аргентинец поднял трофей над головой, после чего у него слетела крышка и отвалилась нижняя часть. Позже футболисты окончательно доломали хрустальный трофей в раздевалке. После инцидента в РФС заявили, что изготовят для «Спартака» дубликат Кубка России.