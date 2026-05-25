Тренер «Спартака» пообещал после Кубка России разбить Суперкубок

Накануне «красно-белые» обыграли «Краснодар» (1:1, пен. 4:3) и в пятый раз стали обладателями Кубка России. После пяти побед «Спартак» должен будет получить трофей на вечное хранение.
Во время празднования кубок разбился в руках нападающего «Спартака» Пабло Солари. Аргентинец поднял трофей над головой, после чего у него слетела крышка и отвалилась нижняя часть. Позже футболисты окончательно доломали хрустальный трофей в раздевалке. После инцидента в РФС заявили, что изготовят для «Спартака» дубликат Кубка России.
«У нас Суперкубок через месяц. Возможно, сделаем это традицией. Завоюем и тоже разобьем», — сказал Карседо.
В матче за Суперкубок России «Спартак» встретился с действующим чемпионом страны — «Зенитом». Матч пройдет 18 июля, место его проведения будет объявлено позднее. В прошлом сезоне встреча за Суперкубок проходила в Казани.
«Зенит» является рекордсменом по числу выигранных Суперкубков России — 9 побед в 12 матчах. На счету «Спартака» лишь одна победа в пяти играх.