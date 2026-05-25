Тренер «Спартака» пообещал после Кубка России разбить Суперкубок

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда может продолжить традицию разбивать трофеи после побед. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Накануне «красно-белые» обыграли «Краснодар» (1:1, пен. 4:3) и в пятый раз стали обладателями Кубка России. После пяти побед «Спартак» должен будет получить трофей на вечное хранение.

Во время празднования кубок разбился в руках нападающего «Спартака» Пабло Солари. Аргентинец поднял трофей над головой, после чего у него слетела крышка и отвалилась нижняя часть. Позже футболисты окончательно доломали хрустальный трофей в раздевалке. После инцидента в РФС заявили, что изготовят для «Спартака» дубликат Кубка России.

«У нас Суперкубок через месяц. Возможно, сделаем это традицией. Завоюем и тоже разобьем», — сказал Карседо.

В матче за Суперкубок России «Спартак» встретился с действующим чемпионом страны — «Зенитом». Матч пройдет 18 июля, место его проведения будет объявлено позднее. В прошлом сезоне встреча за Суперкубок проходила в Казани.

«Зенит» является рекордсменом по числу выигранных Суперкубков России — 9 побед в 12 матчах. На счету «Спартака» лишь одна победа в пяти играх.