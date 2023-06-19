«Шинник» навал имя нового главного тренера

Ярославский футбольный клуб «Шинник» на официальном сайте объявил о назначении Дмитрия Хомухи на пост главного тренера команды.

Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на два года.

Будучи игроком, Хомуха защищал цвета команды с 2001-го по 2003-й годы, провел в составе «Шинника» 69 игр, в которых забил 16 голов. Также Хомуха играл за «Зенит», ЦСКА и «Терек».

В качестве главного тренера Дмитрий Хомуха выигрывал со сборной России (U-17) чемпионат Европы в 2013-м году, завоевывал со сборной России (U-19) cеребряные медали европейского первенства в 2015-м году.