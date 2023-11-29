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13:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Бояринцев уволен с поста главного тренера «Сокола»

Денис Бояринцев отправлен в отставку с поста главного тренера саратовского «Сокола». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сокол
Кубань
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Источник: ФК "Сокол"

«Сегодня большинством голосов Наблюдательный совет “Сокола” принял решение об отставке главного тренера Дениса Бояринцева Благодарим Дениса Константиновича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении «Сокола».

Бояринцев возглавил «Сокол» в мае этого года. Специалист помог саратовскому клубу спустя шесть лет вернуться в Первую лигу. На старте сезона «Сокол» шел в списке лидеров Первой лиги, но после 12-матчевой безвыигрышной серии опустился в зону вылета. Сейчас «Сокол» идет на 16-м месте, имея в своем активе 20 набранных очков после 20 матчей.

Основным претендентом на пост главного тренера «Сокола» является Алексей Стукалов, который в августе был уволен из волгоградского «Ротора». Сообщается, что 40-летний специалист уже получил предложение от саратовского клуба, но в ответ выдвинул несколько условий, касающихся комплектования команды. Стукалов уже возглавлял «Сокол» в сезоне 2017/18.

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