Бояринцев уволен с поста главного тренера «Сокола»

«Сегодня большинством голосов Наблюдательный совет “Сокола” принял решение об отставке главного тренера Дениса Бояринцева Благодарим Дениса Константиновича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении «Сокола».

Бояринцев возглавил «Сокол» в мае этого года. Специалист помог саратовскому клубу спустя шесть лет вернуться в Первую лигу. На старте сезона «Сокол» шел в списке лидеров Первой лиги, но после 12-матчевой безвыигрышной серии опустился в зону вылета. Сейчас «Сокол» идет на 16-м месте, имея в своем активе 20 набранных очков после 20 матчей.