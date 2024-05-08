«Традиции женщины в футболе нет». Тарасова — о скандале с Опейкиной
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандал с главным тренером «Енисея» Андреем Тихоновым и арбитром Верой Опейкиной.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала скандал с главным тренером «Енисея» Андреем Тихоновым и арбитром Верой Опейкиной.
«Разве раньше женщины судили футбол? Про любовь и ненависть я знаю, а про сексизм — нет. Есть традиции, и их не надо нарушать. Такого, чтобы женщина судила матчи мужских команд, тоже никогда не было. А эта судья когда-нибудь играла в футбольной команде? Традиционно же это не так. Считаю, в мире возможно все, но я бы поддерживала традицию. Традиции женщины в футболе нет», — приводит слова Тарасовой Sport24.
Напомним, после матча 28-го тура Первой лиги, в котором «Енисей» уступил хабаровскому СКА со счетом 0:3, главный тренер команды Андрей Тихонов раскритиковал работу арбитра встречи Веры Опейкиной и остался недоволен тем, что на матч назначили женщину. Позднее Тихонов отметил, что хорошо относится к женщинам-судьям и вообще не делит судей на женщин и мужчин.
Из-зи инцидента КДК РФС дисквалифицировал Тихонова на три матча плюс два условно и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Клуб подал апелляцию и срок реальной дисквалификации сократили до одной игры плюс четыре условно.