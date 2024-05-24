«Уфа» не получила лицензию на выступление в Первой лиге
Лицензии для участия в Первой лиге в сезоне-2024/25 также не получили краснодарская «Кубань» и астраханский «Волгарь».
Лицензии для участия в Первой лиге в сезоне-2024/25 также не получили краснодарская «Кубань» и астраханский «Волгарь».
Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, комиссия по лицензированию отказала «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» в выдаче лицензии для возможного участия в Первой лиге в сезон-2024/25.
«Отказано в выдаче лицензии РФС II в связи с невыполнением обязательных критериев (например, финансовых)», — говорится в сообщении.
Лицензии на участие в Первой лиге в следующем сезоне получили 23 клуба: «Химки», «Динамо» (Махачкала) «Акрон», «Арсенал», «Родина», «Енисей», «Тюмень», «Шинник», «Алания», «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик», КАМАЗ, «СКА‑Хабаровск», «Черноморец», «Сокол», «Ленинградец», «Новосибирск», «Велес», «Ротор», «Челябинск», «Чайка» (Песчанокопское), «Краснодар‑2», «Родина‑2».
За тур до конца чемпионата Первой лиги «Химки» и махачкалинское «Динамо» обеспечили себе участие в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне. «Динамо» впервые в своей истории сыграет в РПЛ. Старейший футбольный клуб Дагестана был возрожден летом 2021 года и вышел в РПЛ со второй попытки. Ранее республику в РПЛ представлял махачкалинский «Анжи», который прекратил свое существование летом 2022 года. Наивысшим достижением клуба были бронзовые медали в сезоне-2012/13.