«Уфа» не получила лицензию на выступление в Первой лиге

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, комиссия по лицензированию отказала «Кубани», «Уфе» и «Волгарю» в выдаче лицензии для возможного участия в Первой лиге в сезон-2024/25.

За тур до конца чемпионата Первой лиги «Химки» и махачкалинское «Динамо» обеспечили себе участие в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне. «Динамо» впервые в своей истории сыграет в РПЛ. Старейший футбольный клуб Дагестана был возрожден летом 2021 года и вышел в РПЛ со второй попытки. Ранее республику в РПЛ представлял махачкалинский «Анжи», который прекратил свое существование летом 2022 года. Наивысшим достижением клуба были бронзовые медали в сезоне-2012/13.